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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
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Нові 2000 грн — тривожний дзвіночок? : у НБУ відверто відповіли, що буде з цінами

У Національному банку зазначили, що сучасна емісія давно не пов’язана безпосередньо з друком паперових грошей.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Банкнота 2000 гривень

Банкнота у 2 000 гривень / © Національний банк України

Введення в обіг нової банкноти номіналом 2 000 гривень не призведе до прискорення інфляції, оскільки не передбачає збільшення грошової маси в економіці.

Про це повідомив Національний банк України, спростувавши поширене уявлення про те, що поява нового великого номіналу автоматично означає запуск «друкарського верстата».

У НБУ наголосили, що «вплив на ціни від введення банкноти нового номіналу буде близьким до нуля», а сама поява нової купюри відбуватиметься лише шляхом обміну безготівкових коштів або банкнот інших номіналів.

«Вихід нової банкноти у 2 000 гривень відбуватиметься винятково за рахунок її обміну на безготівкові кошти або на банкноти інших номіналів. Відповідно грошей більше не стане, а впливу на інфляцію не буде», — пояснили в Нацбанку.

Чому поява нової банкноти не є емісією

У Національному банку зазначили, що сучасна емісія давно не пов’язана безпосередньо з друком паперових грошей. Крім того, центральний банк регулярно друкує нові банкноти для заміни зношених і пошкоджених, однак це не збільшує кількість грошей в обігу.

«Коли ви отримуєте новенькі банкноти в банкоматі, це не означає, що НБУ здійснює емісію з відповідним впливом на інфляцію», — підкреслили у регулятора.

Новий номінал — наслідок змін в економіці

У НБУ пояснили, що поява банкноти у 2 000 гривень є реакцією на зміни, які вже відбулися в економіці, а не їхньою причиною.

«Введення нової банкноти є наслідком номінального збільшення обсягів економіки (зростання цін, зарплат і готівки в обігу), а не передумовою цих процесів», — зазначили в Нацбанку.

Регулятор нагадує, що за останні сім років середньомісячна зарплата в Україні зросла приблизно втричі, рівень цін — удвічі, а обсяг готівки в обігу також збільшився на понад удвічі.

Водночас використання банкнот більшого номіналу дасть змогу зробити готівкові розрахунки зручнішими та скоротити витрати держави на обслуговування грошового обігу.

Якими будуть темпи інфляції

У Національному банку наголосили, що головною метою регулятора залишається забезпечення низької та стабільної інфляції.

За прогнозом НБУ, у другому півріччі 2026 року інфляція може дещо прискоритися через зростання витрат бізнесу, зокрема на енергоносії та оплату праці. Водночас регулятор очікує її зниження 2027 року та повернення до цільового рівня 5% 2028-го.

Нагадаємо, від 4 вересня в Україні з’явиться нова банкнота номіналом 2 000 грн. На ній буде зображено українського поета-шістдесятника, правозахисника та політв’язня Василя Стуса.

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Дата публікації
Кількість переглядів
155
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