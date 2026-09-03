Нові 2000 гривень уже завтра: якою буде купюра і в чому її особливість

Банкнота 2 тис. грн. / © Андрій Пишний / Facebook

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Вже від завтра, 4 вересня, в Україні з’явиться нова банкнота номіналом 2 тисячі гривень. На ній зображено українського поета-шістдесятника, правозахисника та політв’язня Василя Стуса.

Про це йдеться у повідомленні Національного банку.

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«Дата обрана невипадково — в неї закладено певний символізм. Саме 4 вересня 1965-го під час прем’єри фільму „Тіні забутих предків“ у кінотеатрі „Україна“ Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції. А 4 вересня 1985-го Стус загинув в ув’язненні в таборі суворого режиму „Перм-36“», — наголосили в НБУ.

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Нова банкнота виконана переважно у фіолетово-синій та рожевій кольоровій гамі. На лицьовому боці розміщено портрет Василя Стуса, його підпис і рядки поезії, яку він написав під час ув’язнення: «І свічка тріпотить світанком, котрий наш правнук днем назве».

У дизайні купюри також використано мотиви, натхненні мозаїками художниці Алли Горської, зокрема образ сокола-боривітра. У нижньому лівому кутку великим шрифтом зазначено номінал — 2000 гривень, а праворуч на захисній стрічці вертикально нанесено цифри «2000».

На зворотному боці банкноти зображено будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, який Василь Стус закінчив 1959 року.

Як повідомлялося, нову монету до 30-річчя гривні запровадили до обігу 2 вересня. Саме цього дня 1996-гов країні розпочався перехід від купоно-карбованця до гривні. Для оформлення використали дизайн одногривневих монет двох поколінь: на аверсі зображення гривні сучасного зразка 2018-го, а на іншому боці — першої обігової монети.

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