Нові блоки ХАЕС посилять енергонезалежність та економічний потенціал України - експерт

Добудова двох енергоблоків Хмельницької АЕС посилить енергетичну незалежність України та сприятиме повоєнній відбудові. Про це заявив політолог та директор "Інституту світової політики" Євген Магда.

Він підкреслив важливість атомної енергетики та необхідність збільшення виробництва енергії в Україні.

"Після масованих російських атак на українську енергетику її атомний компонент забезпечує близько 60% усієї електроенергії країни. Ми всі переконані в переможному завершенні війни і успішній післявоєнній відбудові. Проте, процес відбудови вимагатиме багато енергії, тому споживання електроенергії з сьогоднішнього мінімуму має вирости швидко та якісно", - зазначив Магда.

Експерт також наголосив на міжнародній підтримці атомних проєктів.

"Західні партнери в цілому підтримують плани України щодо розвитку атомної генерації. Вони готові надавати фінансову, технологічну та експертну допомогу", - сказав він.

Дані «Енергоатому» свідчать, що один з блоків готовий на 80%, інший - на 25%. За словами Магди, добудова одного блоку ХАЕС може коштувати $1-1,5 млрд, що значно менше, ніж будівництво нового блоку з нуля ($8-10 млрд).

Експерт наголосив, що добудова енергоблоків має значні економічні та геополітичні переваги:

«З очевидних переваг - добудова енергоблоків дозволить Україні зменшити залежність від імпорту енергоресурсів. Додаткові атомні потужності дадуть можливість не лише забезпечити внутрішній ринок, але й стати надійним експортером електроенергії до країн ЄС, якщо виникне її надлишок. Це не лише посилить нашу економіку, а й зміцнить геополітичні позиції України в регіоні».

Раніше народна депутатка Вікторія Гриб підкреслила, що закінчення будівництва двох блоків на цій атомній електростанції дасть 2,2 ГВт додаткових потужностей. Для цього потрібно прийняти відповідний законопроєкт, який розблокує завершення будівництва Хмельницької АЕС.