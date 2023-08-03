Нові ціни на електроенергію: скільки доведеться платити бізнесу

Електроенергія для бізнесу в Україні здорожчала. У липні середньозважена ціна купівлі-продажу ресурсу на ринку на добу наперед (РДН) зросла на 23,5% – з 2971,41 грн/МВт*год до 3669,87 грн//МВт*год.

Про це повідомила державна компанія "Оператор ринку".

Водночас зазначається, середні ціни на електроенергію на РДН України в липні були на 7% меншими від середніх цін на відповідних ринках низки європейських країн. Зокрема:

Румунії

Словаччини

Угорщини

Нагадаємо, 31 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), скасувала обмеження цін на електроенергію для бізнесу. Передбачалось, що з 30 червня тариф на світло для підприємств формуватиметься без обмежень – виходячи з попиту й пропозиції.

Але вже 8 червня регулятор ухвалив проєкт постанови, за якою цінові обмеження як явище зберігаються – однак встановлюються на вищому рівні.

Відтак від 30 червня у вечірній пік споживання, від 19:00 до 23:00, верхня гранична ціна тепер складатиме 7200 грн/МВт-год, що на 80% дорожче.

Загалом, на ринку на добу наперед і внутрішньодобовому ринку встановлено три рівні прайскепів для часових слотів протягом доби:

для нічного періоду, від 00:00 до 7:00 та від 23:00 до 00:00, верхня межа ціни на електроенергію для бізнесу зросте на 50% – до 3000 грн/МВт-год

для денних годин від 7:00 до 19:00 на 25% – до 5000 грн/МВт-год

для вечірнього піка, від 19:00 до 23:00, гранична ціна буде на 80% вище – 7200 грн/МВт-год

Раніше у Кабінеті міністрів розповіли, чи підвищуватимуть тарифи на комуналку цього року.