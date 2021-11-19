Нові дороги, аеропорти, залізниця – міністр інфраструктури розповів про плани “Великого будівництва” Дніпропетровщини

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів, як змінюється інфраструктура Дніпропетровщини в рамках програми президента Володимира Зеленського “Велике будівництво”. За його словами, за 2 роки в регіоні планують оновити та побудувати загалом 557 км доріг, реконструювати аеропорт у Дніпрі, розбудувати залізницю тощо.

Про це міністр повідомив у своєму Facebook.

Олександр Кубраков розповів, що у межах області вже завершили оновлення важливого південного маршруту Н-11 Дніпро — Миколаїв. А до кінця року в рамках програми президента планують відкрити ІІ чергу Південного обходу Дніпра, наразі готовність об’єкту складає 90%. Об’єкт має важливе значення не лише для міста та регіону, але й країни, адже є складовою маршруту Єдності — М-30 Стрий-Ізварине.

У 2022 році по всій протяжності планують відновити дорогу Н-23 Кропивницький — Кривий Ріг — Запоріжжя. Також у межах області вже завершили оновлення важливого південного маршруту Н-11 Дніпро — Миколаїв.

До 2023 року на Дніпропетровщині планується оновити та побудувати понад 557 км доріг, що у 4 рази більше, ніж у попередні 10 років.

Наприкінці цього року планують повністю відновити Міжнародний аеропорт “Кривий Ріг”. Очікується, що аеропорт зможе обслуговувати близько 400 пасажирів на годину вже у 2023 році. Також планується відновлення Міжнародного аеропорту “Дніпро”. Реалізація проєкту розрахована на 3 роки, у 4 черги.

“Нам вдалось перезапустити проєкт, знайти надійного підрядника, і таким чином не допустити створення ще одного довгобуду. Після оновлення аеропорт зможе приймати 11 тис. пасажирів на добу”, - зазначив міністр.

Наступного року розпочнеться електрифікація залізничної ділянки Долинська — Миколаїв — Колосівка, а на маршрут Долинська — Кривий Ріг — Апостолове — Херсон — Вадим — Миколаїв запустять новий дизель-поїзд Крюківського вагонобудівного заводу. Очікується, що пасажиропотік виросте до 95 тис. на рік.

Розвивається і логістика регіону. Сьогодні Укрпошта підписала важливий контракт на будівництво нового сортувального центру.

“Він буде розташований неподалік нового аеропорту Дніпро. Всього планується збудувати 7 таких хабів по всій країні. За попередніми підрахунками, мінімальний час та обсяг обробки посилок зросте до 35 тис. одиниць на годину, а письмової кореспонденції — до 15 тис. листів на годину”, - додав міністр.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що оновлення залізниці стане наступним важливим напрямком програми “Велике будівництво”.