Нові енергоблоки Хмельницької АЕС будуть працювати виключно на американському ядерному паливі

Енергоблоки №3 та №4 будуть працювати на ядерному паливі за технологією американської компанії Westinghouse, як і всі решта атомних електростанцій України.

Про це йдеться в повідомленні державної компанії «Енергоатом», яка змушена сростувати опубліковані в мережі фейки.

«100% всіх закупівель з 2022 року здійснюється в американської компанії Westinghouse. Енергоблоки №3 та №4 Хмельницької АЕС будуть працювати виключно на паливі американської компанії Westinghouse, або паливі, виробленому в Україні за технологією Westingouse, як і вся решта діючих атомних блоків», - йдеться в повідомленні компанії.

Використання американського палива прямо прописано в урядовому проєкті закону №11146. У ньому прямо прописано, що нові енергоблоки ХАЕС будуть працювати виключно на ядерному паливі, виготовленому за американською технологією.

Нагадаємо, що Ольга Кошарна, яка є авторкою фейку про «не американське паливо» раніше відзначилася низкою скандальних заяв. Зокрема на початку війни закликала працівників окупованої Запорізької АЕС співпрацювати з російським «росатомом». «Енергоатом» закликає компетентні органи звернути увагу на її діяльність, спрямовану на дискредитацію українських енергетиків.