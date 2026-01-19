Нові логістичні проєкти: як БаДМ створює нові робочі місця по всій Україні

Реклама

рф неодноразово завдавала ударів по інфраструктурі БаДМ. У 2022–2023 роках через руйнування логістичних хабів у Гостомелі та Полтаві компанія втратила 45% складських площ. У 2025 році ще одним випробуванням на міцність стало повне знищення Аптечного складу Розподільчого центру у м. Дніпро площею 43 тис. кв. м. внаслідок масованої ракетно-дронової атаки.

Проте один із найбільших національних фармацевтичних дистриб’юторів — БаДМ — не лише підтвердив свою стійкість, а й продовжує забезпечувати безперервне постачання ліків по всій Україні, водночас інвестує в розвиток логістичної інфраструктури та створює нові робочі місця.

Масштабування команди завдяки інвестиціям у нові логістичні проєкти

Ще у 2023 році БаДМ ухвалив стратегічне рішення про збільшення складського потенціалу до 120 тис. кв. м. шляхом будівництва логістичних хабів європейського зразка. Компанія не обмежилася відбудовою втрачених майданчиків, а спрямувала ресурси на створення нових сучасних комплексів у ключових регіонах України.

Відкриття нових складів у 2026 році не лише посилить логістичну мережу, а й стане потужним драйвером розвитку команди в регіонах. У Київській області вже завершується будівництво автоматизованого складу, що дасть змогу створити майже 200 робочих місць. У Вінниці та Полтаві триває зведення логістичних центрів, де планується близько 100 та 85 позицій відповідно. На півдні, в Одеській області, стартують підготовчі роботи об’єкту, який забезпечить роботу приблизно для півсотні людей.

Івано-Франківськ став прикладом оперативного розвитку: у листопаді 2025 року тут відкрився новий склад, який уже забезпечив майже 100 робочих місць. Паралельно компанія продовжує будівництво ще одного хабу в регіоні — команда на новому майданчику також зростатиме.

Будуй кар’єру в БаДМ: прозорі умови та реальні перспективи

Нові робочі місця у компанії-лідері — це не просто вакансії в сучасних логістичних центрах, а комплексні можливості для професійного та кар’єрного зростання. Працівники отримують доступ до профільного навчання, системи наставництва, а гарантована підтримка досвідчених колег допомагає швидше опановувати нові навички та зануритися в тонкощі технологічних процесів на складах.

Кожен новий співробітник отримує: офіційне працевлаштування, своєчасну виплату гідної заробітної плати та всі соціальні гарантії. А для кандидатів у Київській області компанія пропонує безкоштовне житло у комфортабельних хостелах. БаДМ системно та комплексно реалізує програми розвитку персоналу, організовуючи тренінги та навчальні курси для підвищення кваліфікації з подальшим кар’єрним зростанням. Аби стати частиною великої та стабільної компанії з історією понад 30 років, можна миттєво подати заявку через чат-бот у Telegram.

Технологічна інфраструктура, що заохочує команду

Введення в експлуатацію нових складів у найбільших містах Країни дозволяє компанії не лише збільшити логістичний потенціал, а й підсилити економіку України, створивши майже півтисячи нових робочих місць.

«Ми інвестуємо не лише у власну інфраструктуру, а передусім в економічну стійкість Країни. Створення нових робочих місць забезпечить українцям відчуття стабільності і гарантуватиме можливість як долучитися до відновлення України, так і дотримуватися місії компанії — дбати про здоров’я нації навіть у складних умовах», — зазначає в. о. генерального директора ТОВ «БаДМ» Дмитро Бабенко.