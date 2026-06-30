Нові пенсії у липні: кому піднімуть виплати на тисячі гривень

Гроші / © Сайт міста Добропілля

Реклама

У липні 2026 року Пенсійний фонд України нарахує деяким громадянам підвищений рівень мінімальної пенсії. Щомісячні виплати для особливої категорії людей переглянули ще навесні, збільшивши їх одразу на кілька тисяч гривень.

Про це написали у пресслужбі Міністерства у справах ветеранів.

Розраховувати на посилену підтримку з боку держави можуть родини загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців під час захисту країни від агресії РФ. Цю сферу регулює урядова постанова №674 «Про додатковий соціальний захист окремих категорій осіб».

Реклама

Зокрема, у липні цього року суттєво зростуть виплати для кожного непрацездатного члена родини захисника, до яких належать матір чи батько, дружина чи чоловік загиблих, а також дитина, яка отримує соціальні виплати замість пенсії.

«У липні цього року для кожного непрацездатного члена родини мають нарахувати мінімальну пенсійну виплату на 5 100 грн вищу проти такого ж періоду минулого року. Такі категорії громадян отримають суму 12 810 грн», — повідомили у відомстві.

Також переглянули мінімальну пенсію для родин, де допомога надається для двох і більше громадян (окрім непрацездатних матері чи батька, дружини чи чоловіка), а також для двох дітей загиблого військового. У липні 2026 року такі категорії громадян отримають суму 10 020 грн, що на 3 920 грн більше, аніж рік тому. Надалі ці виплати будуть щорічно індексувати в автоматичному режимі, без потреби особистого звернення.

Як оформити виплати

За повідомленням, подати запит на призначення пенсії громадяни можуть через уповноважений структурний підрозділ міністерства або відомства, де військові несли службу, якщо до цього родина не отримувала виплат. Якщо ж загиблий чи зниклий безвісти захисник уже отримував пенсію, необхідно звернутися до відділення Пенсійного фонду за місцем проживання чи фактичного перебування.

Реклама

Пенсія призначається у випадках, якщо військовослужбовець загинув або помер безпосередньо під час несення служби, протягом трьох місяців з моменту звільнення, або ж пізніше трьох місяців, але через поранення, контузію чи захворювання, отримані під час відбування служби.

Для оформлення необхідно заздалегідь підготувати пакет сканованих документів: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть, документи про родинні зв’язки, підтвердження непрацездатності чи інвалідності, довідку з місця навчання дитини на денній формі, банківські реквізити, а також документи про наявність щонайменше 20 років стажу (для матері чи дружини віком 50–55 років).

Пенсія в Україні 2026 — останні новини

Нагадаємо, від 1 липня в Україні набудуть чинності масштабні зміни. Зокрема, ЄС запроваджує новий збір 3 євро за кожну позицію товару в міжнародних посилках. Пенсіонери зможуть отримати додаткові надбавки за віком та догляд. Мобілізація вимагатиме мати при собі військово-обліковий документ. На заправках з’явиться нове маркування пального E5, E10 та B7.

У Києві на час канікул скасують безкоштовний проїзд для школярів. Виплати ВПО перевірятимуть жорсткіше, а роботодавців — на виконання квот для людей з інвалідністю. Реєстрація електронних кабінетів вступників стартує 1 липня.

Реклама

Також, у липні в Україні не планується масового підвищення пенсій, оскільки індексацію вже провели у березні. Однак деякі категорії пенсіонерів отримають індивідуальні надбавки. Зокрема, автоматично збільшать виплати тим, кому виповниться 70, 75 або 80 років (300, 456 та 570 грн відповідно), якщо пенсія не перевищує 10 340 грн. Непрацюючі 65-річні пенсіонери з достатнім стажем матимуть право на пенсію не менше 3 458,8 грн. Працюючі пенсіонери можуть ініціювати перерахунок, якщо подадуть заяву до 15 липня.

Новини партнерів