Нові платіжки за комуналку: що зміниться для українців і хто заплатить найбільше

Від початку лютого українці можуть отримувати тарифи з з підвищеними сумами за опалення та доставку газу.

Про це йдеться в матеріалі OBOZ.UA.

Зазначається, що деякі суми в платіжках відрізнятимуться від звичних. Зокрема, всім споживачам газу перерахували плату за доставку.

"Крім того, в січні по всій території країни було значне похолодання. Це призведе до зростання сум в платіжках за опалення. Споживання в холодні місяці взимку може досягати піків та бути на 30% вищим, ніж в "теплі" зимні місяці. Ще одне важливе нововведення, яке українці відчують на собі з лютого, це дозвіл відключати комунальні послуги за борги", - йдеться в повідомленні.

Комунальні підприємства намагаються уникати відключень та судів.

"Наприклад, в Вінницяоблводоканал розказали, що всім боржникам одразу пропонують реструктуризацію боргу на вигідних умовах, масово відключати боржників не планують. Водночас постачальник електроенергії в столиці зазначив, що відключення можуть початись з кінця січня і вони зачеплять тільки найбільших боржників", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні знову відключатимуть електроенергію за борги. Кабінет міністрів дозволив енергопостачальникам відключати споживачів із заборгованістю від електромереж. Однак, це стосується лише мешканців областей, в яких не ведуться бойові дії, та які не перебувають під тимчасовою окупацією.

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