Нові податки на солодкі напої: на скільки в Україні здорожчає газована вода

Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти законопроєкт N9032-1, який передбачає запровадження акцизу на напої з додаванням цукру (або інших підсолоджувальних або ароматичних речовин).

Про це заявив очільник цього комітету Данило Гетманцев.

Зокрема, законопроєкт N9032-1 передбачає:

запровадження акцизу на напої, включно з мінеральними та газованими, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин

встановлення специфічної ставки податку в розмірі 0,1 євро за 1 літр такого напою

платниками податків визначаються виробники та імпортери напоїв

Запровадження акцизного податку на солодкі напої відповідає Директиві Європейського Союзу 2020/262 від 19 грудня 2019 року

"До речі, приблизно 50 країн світу запровадили податки на солодкі напої у різних формах, адаптувавши широкі глобальні рекомендації щодо використання фіскальної політики до свого конкретного контексту та "інноваційно" впроваджуючи податкову політику для досягнення цілей охорони здоров’я", — додав Гетманцев.

Згідно з розрахунком Мінекономіки ціна на напої зросте приблизно на 4 грн на літр.

Нагадаємо, в Україні вже 2024 року можуть підняти ставки на основні податки – таке рішення підготували в уряді. А від 2025 року податки підвищать і для фізосіб-підприємців. Мета таких змін – збалансування бюджету, можливість продовжувати оборону України, а також наполягання з боку міжнародних партнерів.

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