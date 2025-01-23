Нові правила для ФОПів: за що можуть оштрафувати на 17 тисяч гривень

Від 2025 року навіть маленькі магазинчики у селищах та селах повинні мати термінали для розрахунку банківською карткою.

Від початку 2025 року змінились вимоги щодо діяльності підприємців у маленьких населених пунктах, населення яких не перевищує 5000 жителів. Тепер кожен, хто здійснює торгівлю у магазинах або надає платні послуги населенню, повинен забезпечити своїм клієнтам можливість розрахуватись банківською карткою.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби України.

"Від 1 січня 2025 року розширено коло суб’єктів господарювання, які в обов’язковому порядку мають забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги)", – йдеться у повідомленні.

Такого обов'язку поки що не встановлено для тих, хто:

є платниками єдиного податку першої групи;

здійснює виїзну чи виносну торгівлю;

використовує для продажу товарів торгові автомати;

продає власноруч вирощену або відгодовану продукцію.

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Втім, йдеться лише про відтермінування, адже від 1 січня 2026 року ці категорії підприємців на рівні з усіма іншими повинні забезпечити можливість приймати електронні платежі. Крім того, нові правила забороняють встановлювати різні ціни на товари та послуги залежно від оплати готівкою чи банківською карткою.

За порушення підприємцями вимог щодо можливості електронних розрахунків законодавство передбачає штрафи. За перше порушення розмір штрафу становить від 1700 до 3400 грн, а за друге порушення протягом року – від 8500 до 17 000 грн.

Нагадаємо, від 1 січня 2025 року ФОПи сплачуватимуть підвищені податки. Законопроєкт № 9319, підписаний Зеленським у грудні, врегулював норми сплати податків після їхнього історичного підвищення.

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