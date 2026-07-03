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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
Кількість переглядів
347
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2 хв

Виходити на пенсію стане ще важче: як зміняться вимоги до страхового стажу до 2028 року

Майбутнім українським пенсіонерам доведеться працювати довше через щорічне підвищення державних вимог.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Літня пара / фото ілюстративне

Літня пара / фото ілюстративне / © Getty Images

В Україні почнуть поступово підвищувати вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Обов’язковий мінімум зростатиме саме для тих українців, які планують оформити пенсійні виплати у 60 або 63 роки.

У Пенсійному фонді пояснюють, що мінімум стажу, який потрібно набути, залежить від віку.

Наразі показники такі:

  • для виходу на пенсію в 60 років, громадянам необхідно мати мінімум 33 роки страхового стажу;

  • в 63 роки — 23 роки страхового стажу;

  • в 65 років — 15 років страхового стажу.

Вже від 2027 року почнуть діяти такі нові норми:

  • для того, щоб піти на пенсію в 60 років, мінімум складатиме вже — 34 роки страхового стажу;

  • у 63 роки — 24 роки страхового стажу.

У 2028 році показники зміняться таким чином:

  • аби піти на пенсію в 60 років, мінімум буде — 35 років страхового стажу;

  • у 63 роки — 25 років страхового стажу.

Для 65 років показник не зазнає змін — він і надалі складатиме 15 років страхового стажу.

Пенсія 2026 в Україні — останні новини

Несплата роботодавцем єдиного соціального внеску не лише зменшує майбутню пенсію, а й ставить під загрозу право на лікарняні, декретні та виплати по безробіттю. Адвокат Євген Буліменко порадив спочатку письмово звернутися до керівництва, а в разі бездіяльності — скаржитися до податкової чи Держпраці, а також звертатися до суду за відшкодуванням збитків.

Деякі українські пенсіонери, які постраждали від Чорнобильської катастрофи, у 2026 році зможуть отримати надбавку до пенсії розміром до 2595 гривень, причому сума прив’язана до прожиткового мінімуму. У разі відсутності даних про проживання в забрудненій зоні в офіційних реєстрах, право на доплату тепер можна підтвердити за спрощеною процедурою в межах експериментального проєкту.

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Дата публікації
Кількість переглядів
347
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