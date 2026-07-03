Виходити на пенсію стане ще важче: як зміняться вимоги до страхового стажу до 2028 року

Літня пара / фото ілюстративне / © Getty Images

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В Україні почнуть поступово підвищувати вимоги до страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію. Обов’язковий мінімум зростатиме саме для тих українців, які планують оформити пенсійні виплати у 60 або 63 роки.

У Пенсійному фонді пояснюють, що мінімум стажу, який потрібно набути, залежить від віку.

Наразі показники такі:

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для виходу на пенсію в 60 років, громадянам необхідно мати мінімум 33 роки страхового стажу;

в 63 роки — 23 роки страхового стажу;

в 65 років — 15 років страхового стажу.

Вже від 2027 року почнуть діяти такі нові норми:

для того, щоб піти на пенсію в 60 років, мінімум складатиме вже — 34 роки страхового стажу;

у 63 роки — 24 роки страхового стажу.

У 2028 році показники зміняться таким чином:

аби піти на пенсію в 60 років, мінімум буде — 35 років страхового стажу;

у 63 роки — 25 років страхового стажу.

Для 65 років показник не зазнає змін — він і надалі складатиме 15 років страхового стажу.

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