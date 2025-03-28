Нові правила оплати лікарняних: зміни почнуть діяти вже за тиждень

В Україні зміняться правила оплати лікарняних листів / © Freepik

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В Україні вже за тиждень, від 4 квітня 2025 року, набуде чинності закон № 4158-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування". Цим нормативним документом зокрема впроваджуються нові правила оплати лікарняних листів.

Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Право на оплачувані лікарняні мають особи, за яких сплачується ЄСВ. Йдеться не тільки про найманих працівників, а я про ФОПів, які працюють на умовах трудового договору. Допомога по тимчасовій непрацездатності, а також по вагітності та пологах здійснюється як за основним місцем роботи чи діяльності, так і за місцем роботи за сумісництвом.

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"Зазначена норма застосовуватиметься до страхових випадків, які настануть від 4 квітня 2025 року. Водночас змінами не передбачено обмежень щодо кількості місць роботи за сумісництвом застрахованих осіб, за якими вони мають право отримати страхові виплати", – зазначили у ПФУ.

Окремо необхідно зупинитись на випадках, коли людина втратила працездатність через нещасний випадок на виробництві. Якщо йдеться про особу, яка має кілька місць роботи, перші п'ять днів лікарняного має власним коштом оплатити роботодавець, на підприємстві якого стався страховий випадок.

"Від шостого дня тимчасової непрацездатності фінансування лікарняних здійснюється Пенсійним фондом України", – уточнили в ПФУ.

Але особам, які мають лише одне місце роботи, роботодавець власним коштом оплачує 17 днів допомоги з тимчасової непрацездатності внаслідок нещасного випадку на виробництві чи професійного захворювання.

Розмір виплати становить 100% середньої зарплати за відповідну кількість днів незалежно від страхового стажу працівника та кількості місць роботи.

Нагадаємо, в Україні зросла середня зарплата. Попит на робітничі спеціальності продовжить зростати через активне відновлення країни.