Нові правила субсидій в Україні: хто ризикує залишитися без допомоги

В Україні частина отримувачів житлових субсидій не зможе розраховувати на автоматичне подовження виплат після завершення опалювального сезону.

Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Опалювальний сезон завершиться 30 квітня. Для більшості домогосподарств субсидії буде перепризначено автоматично, однак частині отримувачів потрібно до кінця червня звернутися до Пенсійного фонду із заявою та декларацією про доходи. В іншому разі виплати припинять.

Подати заяву необхідно, якщо:

члени домогосподарства орендують житло та самостійно оплачують комунальні послуги

фактична кількість проживаючих менша за кількість зареєстрованих

у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи, які отримують субсидію за іншою адресою

у опалювальний період розмір субсидії становив 0 гривень

Подати заяву можна як особисто в сервісному центрі, так і онлайн — через вебпортал ПФУ або застосунок «Дія». В обох випадках необхідно використати кваліфікований електронний підпис.

Раніше повідомлялося, що правила надання житлових субсидій в Україні стануть суворішими, і частина громадян може втратити державну допомогу під час оплати комунальних послуг.