Нові правила «єОселі»: для частини українців кредит стане вигіднішим

"єОселяє" / © ТСН

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В Україні з 15 січня 2027 року мають запрацювати нові умови програми «єОселя». Для молоді зменшать розмір першого внеску, а з народженням кожної дитини відсоткова ставка за кредитом знижуватиметься.

Про нововведення розповіла народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Борзова в ефірі День.LIVE.

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За її словами, молоді люди до 25 років включно зможуть оформити кредит із першим внеском у 10%.

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«Молоді люди до 26 років, тобто до 25 включно, зможуть оформити кредит в рамках програми “єОселя”, і для них перший внесок становитиме 10%», — сказала Борзова.

Для молодих сімей до 35 років перший внесок становитиме 20%.

Як змінюватиметься ставка

За словами депутатки, у межах нових умов передбачена така кредитна ставка:

перші три роки — 7%;

від четвертого до десятого року — 10%;

від одинадцятого року — 12%.

Окреме нововведення стосується сімей із дітьми. Після народження кожної дитини ставка має знижуватися ще на 2%.

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«З народженням першої дитини — мінус 2%, з народженням другої дитини — ще мінус 2%, і з народженням третьої дитини — ще мінус 2%», — пояснила Борзова.

Такі самі умови, за її словами, передбачені і для молодих родин.

Можна буде купувати просторіше житло

Також у програмі планують збільшити на 40% допустимі параметри житла та його вартості.

Борзова пояснила, що чинні обмеження за площею часто були занадто жорсткими для родин, особливо з дітьми.

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«Були певні метражі, тобто, наприклад, для молодої родини не більше ніж 46 квадратних метрів. Це дуже мало, тому на 40% збільшили», — зазначила вона.

Водночас конкретна допустима площа житла залежатиме від складу сім’ї та кількості її членів.

Що вже діє в програмі «єОселя»

Нині «єОселя» вже передбачає пільгові умови для окремих категорій українців. Зокрема, для внутрішньо переміщених осіб держава може компенсувати 70% першого внеску, а для молоді до 25 років включно початковий внесок становить 10%.

Пільговою іпотекою також можуть скористатися військовослужбовці, медики, освітяни та інші визначені категорії.

За оприлюдненими даними, житло за програмою вже придбали близько 30 тисяч українських сімей, а загальний обсяг фінансування перевищив 50 млрд грн.

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