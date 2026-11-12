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Нові правила «єОселі»: для частини українців кредит стане вигіднішим
Молодь до 25 років включно зможе взяти кредит із першим внеском 10%, а для молодих сімей до 35 років він становитиме 20%.
В Україні з 15 січня 2027 року мають запрацювати нові умови програми «єОселя». Для молоді зменшать розмір першого внеску, а з народженням кожної дитини відсоткова ставка за кредитом знижуватиметься.
Про нововведення розповіла народна депутатка від «Слуги народу» Ірина Борзова в ефірі День.LIVE.
За її словами, молоді люди до 25 років включно зможуть оформити кредит із першим внеском у 10%.
«Молоді люди до 26 років, тобто до 25 включно, зможуть оформити кредит в рамках програми “єОселя”, і для них перший внесок становитиме 10%», — сказала Борзова.
Для молодих сімей до 35 років перший внесок становитиме 20%.
Як змінюватиметься ставка
За словами депутатки, у межах нових умов передбачена така кредитна ставка:
перші три роки — 7%;
від четвертого до десятого року — 10%;
від одинадцятого року — 12%.
Окреме нововведення стосується сімей із дітьми. Після народження кожної дитини ставка має знижуватися ще на 2%.
«З народженням першої дитини — мінус 2%, з народженням другої дитини — ще мінус 2%, і з народженням третьої дитини — ще мінус 2%», — пояснила Борзова.
Такі самі умови, за її словами, передбачені і для молодих родин.
Можна буде купувати просторіше житло
Також у програмі планують збільшити на 40% допустимі параметри житла та його вартості.
Борзова пояснила, що чинні обмеження за площею часто були занадто жорсткими для родин, особливо з дітьми.
«Були певні метражі, тобто, наприклад, для молодої родини не більше ніж 46 квадратних метрів. Це дуже мало, тому на 40% збільшили», — зазначила вона.
Водночас конкретна допустима площа житла залежатиме від складу сім’ї та кількості її членів.
Що вже діє в програмі «єОселя»
Нині «єОселя» вже передбачає пільгові умови для окремих категорій українців. Зокрема, для внутрішньо переміщених осіб держава може компенсувати 70% першого внеску, а для молоді до 25 років включно початковий внесок становить 10%.
Пільговою іпотекою також можуть скористатися військовослужбовці, медики, освітяни та інші визначені категорії.
За оприлюдненими даними, житло за програмою вже придбали близько 30 тисяч українських сімей, а загальний обсяг фінансування перевищив 50 млрд грн.