Нові Shell Café вже зустрічають гостей

Компанія Shell крок за кроком запускає новий бренд Shell Café на ринках Центральної та Східної Європи. Його концепцію розроблено глобальною командою Shell в межах довгострокового плану розвитку. В Україні перше нове Shell Café відкрилося у липні на АЗС 4221 у Білій Церкві за адресою вул. Петра Запорожця, 377а. Нові кафе вже працюють на АЗС 4044 (Чайка, виїзд на Житомирську трасу) та на АЗС 9101 в Решетилівці. У найближчі місяці оновлення відбудеться по всій мережі.

Shell запускає Shell Café для того, аби створити повністю новий кавовий досвід. АЗС мають стати також і місцем, що пропонує різноманітні зручності та сервіси.

"Shell Café – не просто кав’ярня, а трендове місце, де можна відпочити, підкріпитися смачними стравами, насолодитися авторським блендом кави, – зазначив Петер Керекдярто, генеральний директор Shell Retail в Україні. – Саме каві ми приділили особливу увагу. Зазвичай у клієнтів не надто високі очікування щодо цього напою на АЗС. Але Shell Café створює нову кавову культуру, що базується на високій якості та унікальному досвіді".

Понад 10 000 споживачів з 5 країн світу поділилися своїм баченням досконалого напою, яке було взято до уваги при розробці нової концепції кафе. Після тривалих дегустацій як споживачами, так і експертами, обрано найкращий сорт зерен, з яких турботливі працівники готуватимуть запашну каву для гостей Shell Café. Бленд Shell Café виробляється екологічно безпечними способами.

Прихильники легендарних хот-догів теж оцінять зміни. Донедавна в меню, заснованому на ідеї "кухні світу", були представлені такі види хот-догів, як Баварія, Мексика, Нью-Йорк. В оновленому асортименті з’явився новий продукт – ковбаска в беконі. Також на підтримку концепції "кухні світу" в меню з’явилася страва мексиканської кухні – кесадилья.

Перезапуск бренду Shell Café супроводжуватиметься національним промо. Купуючи каву, страви з меню Shell Café чи заправляючись Shell V-Power від 25 л, клієнти отримуватимуть призи. Раз на місяць розігруватиметься домашня автоматична кавомашина.

Про Shell в Україні

Shell – глобальна група енергетичних та нафтохімічних компаній, яка діє в понад 70 країнах, а її загальний штат становить 83 000 працівників. Одна з її цілей – забезпечення сталого майбутнього. Для цього Shell використовує найсучасніші технології та інноваційний підхід у всіх напрямах діяльності. Компанія також інвестує в розвиток енергетики (зокрема низьковуглецевої, а також у вітрову й сонячну) та нові види пального для транспорту (серед них – удосконалене біопальне й водень).

Shell Retail увійшла на український ринок 2007 року. Відтоді мережа АЗС під брендом Shell керується Royal Dutch Shell. Shell Retail Ukraine входить до кластеру Центральної та Східної Європи Shell Downstream.

Нині мережа АЗС Shell нараховує 132 станції у 20 областях України. У компанії працює близько 1 500 осіб. Shell пропонує клієнтам високоякісні нафтопродукти, включно з пальним Shell V-Power, дизельним пальним та зрідженим нафтовим газом (ЗНГ), а також широкий асортимент супутніх товарів, зокрема смачну їжу та напої. Shell також прагне відповідати потребам власників електромобілів, кількість яких постійно зростає, тому завдяки співпраці з партнерами на українських АЗС було встановлено шість швидкісних електрозарядних модулів.

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