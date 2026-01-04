Нові ставки для ФОП від січня: скільки платитимуть підприємці щомісяця

Від 1 січня підприємці 1 та 2 груп сплачують оновлені суми єдиного податку

Від 1 січня 2026 року для фізичних осіб–підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.

Про це повідомила Державна податкова служба.

Максимальний місячний розмір єдиного податку для ФОП першої групи становитиме 332,80 грн — це не більш ніж 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Для ФОП другої групи гранична сума складе 1 729,40 грн, що відповідає не більше 20% мінімальної заробітної плати. Водночас остаточний розмір фіксованої ставки, як і раніше, встановлюють сільські, селищні та міські ради залежно від виду господарської діяльності підприємця та з розрахунку на календарний місяць.

Крім того, до доходів ФОП 1–3 груп можуть застосовувати підвищену ставку у 15%, якщо:

був перевищений граничний обсяг доходу

дохід отриманий від діяльності, не внесеного до реєстру платників єдиного податку

розрахунок відбувався нелегальним способом

підприємець веде заборонену для спрощеної системи діяльність (окрім платників третьої групи, як є електронними резидентами)

діяльність ФОПа першої або другої групи не передбачена для цієї групи

Нагадаємо, МВФ наполягає на запровадженні обов’язкової сплати ПДВ для ФОП, якщо річний дохід перевищує 1 млн грн. Така зміна має на меті розширити податкову базу, запобігти дробленню бізнесу та ускладнити використання «спрощенців» як альтернативи найму працівників. Наразі уряд не оприлюднював офіційних планів щодо законопроєкту зі змінами до ПКУ.

Національний банк України пропонує зробити процедуру закриття фізичних осіб-підприємців (ФОП) більш складною та контрольованою, щоб протидіяти схемам із використанням фейкових підприємців для незаконних фінансових операцій.