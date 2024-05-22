Нові тарифи на світло: Будь-яка цифра нижче 8 грн, це - політичний компроміс

При підвищені тарифа на електроенергію для населення держава має шукати політичний компроміс між ринковими реаліями і балансом економічної доцільності та соціального захисту населення.

Про це в ефірі Громадського радіо сказав радник Прем’єр-міністра України Юрій Бойко.

За словами Бойко, на сьогодні ринкова ціна на електроенергію, яку в середньому сплачує дрібний бізнес — близько 8 грн за 1 кВт. Це еквівалент собівартості, сформований на внутрішньому ринку України.

«Чи може держава собі дозволити встановити аналогічну ціну для населення? Мабуть на сьогодні — ні. Але треба також розуміти, що поточний рівень ціни у 2,64 грн насправді покриває, і то по багатьох регіонах не в повному обсязі, лише транспортну складову….Тому будь-яка цифра, відмінна від 8 грн, це політичний компроміс між тим, що вимагає галузь і тим, що держава зможе собі дозволити в якості розумного балансу між економічною доцільністю та соціальним захистом населення», — зазначає експерт.

Україні не вдасться уникнути підвищення цін на електроенергію, але експерт впевнений, що це не буде ринкова цифра, а буде політичне рішення.

Він додав, що тариф 2,64 грн на сьогодні не дозволяє збалансувати роботу „Енергоатома“ та „Укргідроенерго“, які й фінансують знижений тариф для населення зі своїх оборотних коштів.