Нові тарифи на світло від 1 червня: як зміняться платіжки українців

Від початку червня більшість українців зіткнуться зі збільшенням суми у своїх електричних рахунках. Тепер платіжка за електроенергію в середньому становитиме 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн. Це пов'язано зі зростанням тарифу від 2,64 до 3,32 грн за 1 кВт*год.

Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Більшість українців витрачають до 170 кВт*год електроенергії щомісяця. Однак ті, хто активно використовує електричні бойлери, варильні поверхні тощо, значно перевищують цей рівень споживання.

Тепер тариф буде підвищено для всіх, крім тих, хто використовує електричний котел. Якщо ваше опалення працює на електриці, то від 1 жовтня до 30 квітня ви можете продовжити оплату за старим тарифом у 2,64 грн/кВт-год, за умови, що ваша витрата не перевищує 2000 кВт-год на місяць. Однак, якщо споживання перевищує цей ліміт, ви оплачуватимете повну вартість за кожну додаткову кіловат-годину.

Пільговий тариф на опалення застосовується тільки за наявності можливості розробити спеціальний проєкт, такий як встановлення котла або теплового насоса. Вам доведеться платити повний тариф за електроенергію в зимовий період, якщо ви використовуєте такі прилади для обігріву:

кондиціонери

конвектори

тепловентилятори

термопанелі

обігрівачі

тепла підлога (електрична)

Нагадаємо, Кабінет міністрів України затвердив новий тариф на електроенергію для населення. Від 1 червня встановлюється єдина фіксована ціна – 4,32 грн/кВт*год. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року.

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