Нові умови для виходу на пенсію: що зміниться 2025 року

Для виходу на пенсію за віком потрібно відповідати певним умовам.

Від січня поточного року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком.

Про це йдеться в законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Так, згідно закону, від 1 січня 2025 року для виходу на пенсію у 60 років потрібен стаж 32 роки.

Цього року право на призначення пенсії за віком мають ті, кому 2025 року виповнилось:

60 років - за наявності не менше 32 років страхового стажу

63 роки - за наявності не менше 22 років страхового стажу

65 років - за наявності не менше 15 років страхового стажу

Пенсія за віком призначається за зверненням особи від дня, наступного за днем досягнення нею пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше трьох місяців від дня настання такого віку.

Українське законодавство надає можливість докупити стаж, якого бракує. Вартість одного місяця становить 44% від мінімальної зарплати, що наразі дорівнює 3520 грн. Наприклад, якщо у вас є 30 років стажу, то за рік, якого бракує, потрібно доплатити 42,2 тис грн.

Раніше ми писали, хто та чому може втратити пенсії 2025 року. Більше про це читайте у новині.

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