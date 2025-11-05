Нові виплати українцям: що дозволено купувати за тисячу від уряду

Юлія Свириденко

Реклама

Уряд готує нову програму одноразової грошової допомоги — по 1000 гривень кожному українцю, зокрема дорослим і дітям, які проживають в Україні.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.

За її словами, отримані кошти можна буде витратити на базові потреби — оплату комунальних послуг, купівлю ліків, книг або ж переказати на підтримку Сил оборони України. Остаточний перелік напрямів використання ще уточнюється.

Реклама

Свириденко нагадала, що минулого року допомогу отримали понад 14 мільйонів українців. Найчастіше гроші спрямовували на оплату комуналки (58%), мобільного зв’язку (22%), а також у заклади харчування (4%). Частина отримувачів використовувала кошти на ліки та книги.

Деталі нової програми уряд планує оприлюднити до 15 листопада.

Також раніше повідомлялось, що держава виплатить 6500 грн одноразової допомоги найбільш вразливим категоріям — дітям-сиротам, ВПО, пенсіонерам та людям з інвалідністю.