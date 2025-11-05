- Дата публікації
Нові виплати українцям: що дозволено купувати за тисячу від уряду
Держава готує нову програму одноразових виплат — по 1000 гривень кожному українцю. Кошти можна буде витратити на комунальні послуги, ліки, книги або донатити на Сили оборони.
Уряд готує нову програму одноразової грошової допомоги — по 1000 гривень кожному українцю, зокрема дорослим і дітям, які проживають в Україні.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко.
За її словами, отримані кошти можна буде витратити на базові потреби — оплату комунальних послуг, купівлю ліків, книг або ж переказати на підтримку Сил оборони України. Остаточний перелік напрямів використання ще уточнюється.
Свириденко нагадала, що минулого року допомогу отримали понад 14 мільйонів українців. Найчастіше гроші спрямовували на оплату комуналки (58%), мобільного зв’язку (22%), а також у заклади харчування (4%). Частина отримувачів використовувала кошти на ліки та книги.
Деталі нової програми уряд планує оприлюднити до 15 листопада.
Також раніше повідомлялось, що держава виплатить 6500 грн одноразової допомоги найбільш вразливим категоріям — дітям-сиротам, ВПО, пенсіонерам та людям з інвалідністю.