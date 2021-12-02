Рада 2 грудня спробує ухвалити держбюджет на 2022 рік

Рада 2 грудня спробує ухвалити держбюджет на 2022 рік

Середньорічний курс у коштирисі закладено на рівні 28,5 гривень за долар.

Державний бюджет на наступний рік сьогодні, 2 грудня, спробує ухвалити Верховна Рада.

Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок.

Зазначається, що напередодні Кабмін схвалив проєкт документу та передав його до парламенту для другого читання. На понад 50 мільярдів збільшено доходи державної скарбниці - за рахунок податку на прибуток та рентної плати за користування надрами. Відповідно пропонують збільшити і витрати держави, зокрема, на інфраструктуру, місцеве самоврядування, зарплати медичних працівників.

За прогнозами уряду, інфляція наступного року становитиме трохи більше 6%, середньорічний курс закладено на рівні 28,5 гривень за долар. Попередньо відомо, що бюджет готові підтримати "Слуги народу", групи "Довіра" та "За майбутнє".

Нагадаємо, 2 листопада Верховна Рада у першому читанні ухвалила проєкт держбюджету на 2022 рік. 29 листопада перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко наголосив, що парламент остаточно має ухвалити держбюджет на наступний рік до 17 грудня, оскільки депутатам не захочеться перед Новим роком повертатися в сесійну залу.