Новий "чорний понеділок": у Росії обвалилися фінансові ринки, акції та рубль

Новий "чорний понеділок": у Росії обвалилися фінансові ринки, акції та рубль

Падіння показників відбувається на тлі російської агресії РФ проти України та можливого визнання терористичних "ЛДНР".

У понеділок, 21 лютого, почали активно падати основні російські фінансові показники: індекси, акції, рубль. Це відбувається на тлі новин про можливе визнання Москвою "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР", а також загострення агресії РФ проти України.

Падіння ринку акцій 21 лютого вже назвали новим "чорним понеділком" – показники обвалилися до рівня листопада 2020 року за індексами Московської біржі та РТС, пише "Интерфакс".

Масштаби відкату індексів перевищили обвал березня 2020-го на початку пандемії COVID-19. Обсяги торгів акціями на Московської біржі досягли історичного максимуму й перевищили 505 млрд рублів.

Падіння основних фінансових показників у Росії 21 лютого 2022 року:

Індекс Московської біржі впав до 3036,88 пункту (-10,5%, мінімум дня – 2910,49 пункту).

Індекс РТС – до 1207,5 пункту (-13,2%, мінімум дня – 1152,14 пункту).

Ціни більшості "блакитних фішок" на "Московській біржі впали на 18,3%.

Сумарний обсяг торгів акціями з розрахунку індексу Мосбіржі за день склав 505,353 млрд рублів.

Вартість долара США зросла до 78,7 рубля (+1,4 рубля).

Подешевшання акцій російських компаній 21 лютого 2022 року:

"Аерофлот" (-15,8%).

ВТБ (-17,3%).

"Газпром" (-10,1%).

"Норнікель" (-5,8%).

"Інтер РАО" (- 10%).

"ЛУКОЙЛ" (-6,9%).

"ММК" (-8,9%).

"МТС" (-4,7%).

"Магніт" (-9,8%).

"Мосбіржа" (-8,2%).

"НЛМК" (-8%).

"Роснефть" (-18,3%).

"Ростелеком" (-7,5%).

"РусГідро" (-8,4%).

Сбербанк (-16,9% та -17,1% "префи").

"Сєвєрсталь" (-6,2%).

"Сургутнафтогаз" (-10,3%).

"Татнафта" (-9,6% ).

"ФСК ЄЕС" (-13,2%).

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