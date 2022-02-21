Новий "чорний понеділок": у Росії обвалилися фінансові ринки, акції та рубль

Падіння показників відбувається на тлі російської агресії РФ проти України та можливого визнання терористичних "ЛДНР".
У понеділок, 21 лютого, почали активно падати основні російські фінансові показники: індекси, акції, рубль. Це відбувається на тлі новин про можливе визнання Москвою "незалежності" терористичних "ДНР" та "ЛНР", а також загострення агресії РФ проти України.
Падіння ринку акцій 21 лютого вже назвали новим "чорним понеділком" – показники обвалилися до рівня листопада 2020 року за індексами Московської біржі та РТС, пише "Интерфакс".
Масштаби відкату індексів перевищили обвал березня 2020-го на початку пандемії COVID-19. Обсяги торгів акціями на Московської біржі досягли історичного максимуму й перевищили 505 млрд рублів.
Падіння основних фінансових показників у Росії 21 лютого 2022 року:
- Індекс Московської біржі впав до 3036,88 пункту (-10,5%, мінімум дня – 2910,49 пункту).
- Індекс РТС – до 1207,5 пункту (-13,2%, мінімум дня – 1152,14 пункту).
- Ціни більшості "блакитних фішок" на "Московській біржі впали на 18,3%.
- Сумарний обсяг торгів акціями з розрахунку індексу Мосбіржі за день склав 505,353 млрд рублів.
- Вартість долара США зросла до 78,7 рубля (+1,4 рубля).
Подешевшання акцій російських компаній 21 лютого 2022 року:
- "Аерофлот" (-15,8%).
- ВТБ (-17,3%).
- "Газпром" (-10,1%).
- "Норнікель" (-5,8%).
- "Інтер РАО" (- 10%).
- "ЛУКОЙЛ" (-6,9%).
- "ММК" (-8,9%).
- "МТС" (-4,7%).
- "Магніт" (-9,8%).
- "Мосбіржа" (-8,2%).
- "НЛМК" (-8%).
- "Роснефть" (-18,3%).
- "Ростелеком" (-7,5%).
- "РусГідро" (-8,4%).
- Сбербанк (-16,9% та -17,1% "префи").
- "Сєвєрсталь" (-6,2%).
- "Сургутнафтогаз" (-10,3%).
- "Татнафта" (-9,6% ).
- "ФСК ЄЕС" (-13,2%).
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