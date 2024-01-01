Новий етап війни: Клімкін спрогнозував, чи скоротить Захід військову допомогу

Союзники 2024 року можуть суттєво послабити військову допомогу України.

Таку думку висловив в інтерв’ю OBOZ.UA міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін.

Він каже, зараз Захід психологічно перебуває не в тому стані, як, скажімо, півтора року тому.

"Але там розуміють, що розпочинається новий етап війни, що потрібно довге дихання, що санкції діють, хоча, на жаль, не так, як там розраховували", - додає Клінкін.

За його словами, Захід почав стратегічну дискусію.

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"Але ця дискусія включає не тільки нас, але й ще багато питань, і Близький Схід, і Китай. І для нас дуже важливо зрозуміти своє місце. Я не виключаю, що для нас можуть бути скорочення допомоги, але поки що я не бачу ознак, що це буде критичним скороченням. Причому як по США, так і по Європейському Союзу", - прогнозує він.

Водночас робити прогнози щодо завершення війни 2024 року наразі важко.

"Ми розуміємо під закінченням війни звільнення територій і усунення загрози з боку Росії на перспективу. Чи зможемо ми досягти цього наступного року, вам ніхто не скаже, оскільки це насправді про прогнози. Але ми займаємося не прогнозами, ми налаштовуємося на те, щоб бути готовими до будь-яких викликів", - наголосив Клімкін.

Тим часом британський генерал заявив, що ситуація України у плані військової допомоги стає все хиткішою. Водночас питання фінансування допомоги Україні від США може вирішитися до лютого 2024 року.

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