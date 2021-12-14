Новий канцлер Австрії висловив підтримку російському газопроводу "Північний потік-2"

Нехаммер заявив, що тиснути на РФ не варто.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про підтримку російського проєкту - газопроводу "Північний потік-2".

Про це він сказав в інтерв'ю газеті Welt.

"Я чекаю, що "Північний потік 2", як і заплановано, незабаром зможе запуститися. "Північний потік-2" - це важливий проект, який дає Європейському союзу безпеку енергозабезпечення", - сказав австрійський канцлер.

За його словами, не варто ув'язувати ситуацію з газопроводом із політикою Росії щодо України. Мовляв, "так Євросоюз лише нашкодить самому собі", а тому цей проєкт "не потрібно використовувати як тиск на Москву".

"Зрозуміло і те, що насильство ніколи не може бути засобом політики та можливим порушенням міжнародного права, як це бувало і в минулому, спричинить наслідки. Це означає, що інтереси України як транзитної країни потрібно поважати", - заявив Нехаммер.

Як повідомлялося раніше, очільниця німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що не бачить підстав для введення "Північного потоку-2" в експлуатацію, оскільки він не відповідає нормам європейського енергетичного законодавства. Також політикиня наголосила, що в разі нападу Росії на Україну газопровід можуть відключити.

Раніше в Німеччині виключили початок експлуатації трубопроводу "Північний потік-2" до завершення його сертифікації.

Читайте також: