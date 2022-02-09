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Новий міст "Хвиля" у Києві збудують за допомогою 300 тонн металу меткомбінату "Азовсталь" Групи "Метінвест"

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Новий міст "Хвиля" у Києві збудують за допомогою 300 тонн металу меткомбінату "Азовсталь" Групи "Метінвест"

Під час будівництва використовуватимуть сталь, яку постачатиме Група "Метінвест".

Меткомбінат "Азовсталь", що входить до групи "Метінвест", поставить 300 тонн металу для будівництва нового мосту "Хвиля" у Києві. Про це пише РБК-Україна із посиланням на пресслужбу підприємства.

"В Україні з'явиться ще один міст і його можна назвати побратимом нашого, Запорізького мосту. Тому що при будівництві мосту "Хвиля", який розташовуватиметься на туристичному маршруті "Набережна – парк "Наталка" – о. Оболонський", також буде використано сталь "Метінвесту. Компанія відвантажить 300 тонн гарячокатаного листового прокату марки S355NL товщиною 8-32 мм виробництва "Азовсталі", — йдеться у публікації.

"Міст Ахметова", як його вже називають, буде повністю пішохідним та з дотриманням зручностей для маломобільних груп населення.

Об'єкт планують здати вже до середини 2022 року.

Як повідомлялося раніше, прозорий міст у Києві, відомий як "Міст Кличка", побудований зі сталі Групи "Метінвест". Для будівництва об'єкту "Метінвест" виплавив 800 тонн сталі. Також зі сталі "Метінвесту" збудовано Дарницький міст у Києві. На його будівництво знадобилося 5500 тонн сталі.

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