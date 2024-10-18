Новий транш для України на 50 млрд євро до кінця року: Фон дер Ляєн розповіла деталі

Очільниця Єврокомісії зазначила, що механізм передбачає інвестиції в розмірі 50 мільярдів євро на чотири роки, з 2024 по 2027 рік, які виділяються відповідно до реалізації Україною плану реформ.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала видідення Україні до кінця року ще одного траншу допомоги за механізмом Ukraine Facility, загальний обсяг якого 50 млрд євро.

Про це Урсула фон дер Ляєн сказала на пресконференції після саміту ЄС в Брюсселі, повідомляє "Європейська правда".

Очільниця Єврокомісії нагадала, що механізм передбачає інвестиції в розмірі 50 мільярдів євро на чотири роки, з 2024 по 2027 рік, які виділяються відповідно до реалізації Україною плану реформ.

"Ми бачимо значний прогрес. Завдяки прогресу України ми вже виділили понад 12 мільярдів євро. Ми очікуємо, що ще один транш буде виділено до кінця року", – сказала вона.

Нагадаємо, попередній транш обсягом майже 4,2 мільярда євро в рамках програми Ukraine Facility Єврокомісія перерахувала Україні у серпні.

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