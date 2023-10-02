Новий валютний режим: як відреагував ринок і чи буде офіційний і "чорний" курс

Голова Фінансового комітету ВР Гетманцев заевнив, що на валютному ринку немає жодних потрясінь.

Нацбанк скасовує фіксований курс і переходить до режиму керованої гнучкості.

Як вже відреагував валютий ринок і на чого очікувати українцям далі, розповів голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в ефірі телемарафону.

Він пояснив, що цей перехід зумовлений певною стабілізацією макрофінансової ситуації в Україні і погоджений з МВФ про зняття тих валютних обмежень, які тимчасово вводились Національним банком на початку війни.

За словами Гетманцева, готівково-валютний ринок відреагував на таке рішення НБУ десь на плюс 15-20 копійок, тобто відреагував мляво.

Чи будуть існувати два курси: офіційний і "чорний"

"Немає жодних потрясінь, немає жодних таких якихось карколомних наслідків для готівкового курсу. Тому є рішення є обґрунтованим, рішення є абсолютно обрахованим. На сьогодні, безперечно, будь-яких передумов для існування двох курсів немає і їх не буде. Курс буде ринковий і готівково-валютний курс буде залежати від безготівкового валютного курсу і буде зумовлюватися ним", – підсумував нардеп.

Раніше банкір, співзасновник monobank Олег Гороховський прокоментував скасування фіксованого курсу і повідомив, чи варто очікувати великої девальвації гривні.

Також ТСН.ua зібрав прогнози економістів, яким буде курс долара в жовтні.

Нагадаємо, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин пояснив, чи "обвалиться" гривня наступного року.

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