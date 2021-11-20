Новорічна оренда: яке житло шукають українці на свята і що наразі з цінами у містах України

Найбільше квартир та будинків, очікувано, у Києві.

Напередодні новорічних свят українці стали активніше шукати житло подобово, водночас і орендодавці збільшують пропозицію. Найбільше виросла кількість трикімнаток в Івано-Франківську – на 84%. Українці, своєю чергою, активно шукають будинки на Закарпатті з басейнами та саунами, а також квартири.

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Про це йдеться в аналітиці "OLX Нерухомість".

"Ближче до зимового сезону українці стали активніше шукати на "OLX Нерухомість" житло подобово. Найпопулярніший напрямок для будинку на добу - запит "Карпати". Вже в жовтні його вводили в пошуковому рядку близько 6 800 разів. Слідом за ним намагаються знайти будинок з басейном, будинок з лазнею і житло в Буковелі", - йдеться у дослідженні.

Зазначається, що орендодавці реагують на попит і збільшують кількість об'єктів, проте поки не збільшують ціни. Так, наприклад, вже зараз по всій Україні можна знайти майже 11 тис. квартир подобово, 1 250 будинків, майже 1 000 хостелів і кілька сотень варіантів готелів і баз відпочинку.

Найбільше квартир, очікувано, у Києві. Попри сезон на другому місці – Одеса, а замикає трійку Львів. У п'ятірці також опинилися Харків і Дніпро. Ціни залишаються такими, як і на початку осені. Водночас у порівнянні з листопадом і груднем 2020 року в розпал активного сезону, вже зараз, у вересні-жовтні, можна спостерігати збільшення вартості від 4 до 25%.

Однокімнатні квартири подобово зросли в ціні на 7% в середньому по країні. Рекордні 20% відчують на собі ті, хто захоче зняти квартиру в Чернігові, середня ціна там – 500 грн. На 19% у жовтні порівняно з груднем 2020 року зросли ціни на однокімнатні квартири в Києві. Напередодні свят вже в жовтні в порівнянні з минулим місяцем особливо збільшився попит на однушки в окремих містах. Орендарі стали цікавитися на 41% більше житлом у Чернігові, на 39% - у Хмельницькому, на 21% - у Вінниці.

Двокімнатних квартир зростання цін торкнулося менше - всього 4% в середньому по Україні. Якщо дивитися на топ міст за цим критерієм, то у Львові та Вінниці зростання найбільше – на 12,5%. Самі орендарі стали проявляти активніший інтерес до об`єктів в Житомирі — на 71%, Миколаєві — 36% і в Хмельницькому - 31%.

Трикімнатні квартири зараз можна зняти подобово на 3% дорожче. У Запоріжжі, Кропивницькому та Луцьку орендна плата за добу зросла більш ніж на 20%. Що стосується попиту, в жовтні в порівнянні з вереснем на 83% більше українці стали відгукуватися на оголошення в Херсоні. У Черкасах впала вартість орендної плати, але, незважаючи на це, теж піднявся інтерес до трьохкімнатних квартир — на 79%. На 65% активніше стали цікавитися великим житлом в Житомирі.

Також в "OLX" зазначають, що до новорічних свят орендодавці починають здавати більше будинків. Особливо це помітно в Києві - зараз там на 9% зросла кількість пропозицій для тих, хто хоче подобово орендувати. На другому місці - Славське, на третьому — Яремче. Ціни на будинки в містах, де пропонують більше об'єктів в жовтні, виглядають так: Одеса — в середньому 2 500 грн/добу, Київ — 5 000 грн, Яремче — 1 200 грн, Славське — 850 грн, Харків — 2 000 грн, Дніпро - 3 000 грн.

Нагадаємо, раніше в Держстаті повідомили, що в Україні у жовтні 2021 року вартість оренди однокімнатної квартири в середньому у порівнянні з груднем 2020 року зросла на 9,3% - до 4 266 гривень.

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