Новорічна закупка. Як і де вигідно купити товари до новорічних свят

Уже за кілька тижнів ми будемо святкувати Новий Рік. Звісно, цього року свята будуть не такі як зазвичай. Але навіть зараз у такий складний час це привід зробити близьким людям подарунок і сказати про свої почуття. Сьогодні ми розкажемо, де можна придбати новорічні подарунки та декор швидко, зручно і головне з вигодою для себе.

Звісно, придбати все необхідне до новорічних свят можна в торговельних центрах (але зараз це не дуже безпечно) або замовити онлайн (хоча вибір товарів цього року не надто широкий). Але ми знаємо інший, альтернативний спосіб.

Чи купували ви коли-небудь товари в Китаї? Аліекспресс – одна з найвідоміших платформ, що має багато прихильників в Україні. Хоча нещодавно ALIEXPRESS зробили платну доставку посилок, очікувати які доводиться досить довго, і товари приходять без перевірки. Ми ж хочемо розказати сьогодні про інші китайські маркетплейси, де вибір товарів значно більший, ніж на Аліекспресс, а ціна в кілька разів дешевша. До речі, товари з Китаю вже давно не поступаються якістю європейським та американським аналогам.

Ми вирішили спитати кілька порад, як і де можна вигідно скупитися до новорічних свят в Китаї в української компанії Meest China, яка вже більше 6 років займається викупом та доставкою товарів із Піднебесної.

Чи знали ви, що окрім Аліекспрес в Китаї є й інші маркетплейси, де можна знайти багато цікавих товарів? Це наприклад, Taobao, Tmall, 1688. Вони орієнтовані на внутрішньокитайський ринок. Тобто їх сайти мають виключно китайську мову інтерфейсу, і для того, щоб придбати там товари, потрібно обов’язково вказувати якусь адресу в Китаї. Саме з цими маркетплейсами працює компанія Meest China.

Коротко розкажемо, як працює сервіс Meest China. Спершу ви реєструєтесь на сайті. Це можна зробити за посиланням. Далі одразу можна приступати до покупок. Щоб шопитись безпосередньо на внутрішньокитайських маркетплейсах, при реєстрації на них потрібно вказати адресу складу Міст Чайна в Китаї для доставки товарів. Коли вони прибудуть, їх потрібно буде зареєструвати через свій особистий кабінет, потім оформити та сплатити доставку в Україну. Звучить страшно, але Meest China потурбувалась і зробила на своєму сайті інструкції, як купувати на Taobao.Там все детально розписано по кроках.

Але є інший спосіб, як обійти всі ці складнощі. Можна купити товари до Нового Року з китайських маркетплейсів через платформу Meest China Shop – це сервіс викупу товарів з Китаю від компанії Meest China. На їх сайті можна знайти потрібну категорію, обрати та замовити все, що подобається. Ось, наприклад, за посланням можна одразу перейти на категорію “товари до Різдва”.

Чим вигідніше купувати через Meest China Shop?

Не розбираєтеся з тонкощами реєстрації та перекладу на китайських маркетплейсах

Економите свій час на спілкуванні з китайськими продавцями

Не займаєтесь самостійно викупом та вирішенням складних питань у процесі покупки

Не реєструєте самостійно товари на складі після їхнього прибуття

Все це за вас зроблять співробітники Meest China Shop. Вам залишиться лише дочекатися товари на складі, сформувати свою посилку і оплатити доставку в Україну. Залишимо також посилання на Інструкцію, як зареєструватися на Meest China Shop.

До речі, з Міст Чайна дуже вигідно можна розпочати бізнес на перепродажі товарів з Китаю, навіть тих же новорічних речей. Зараз це особливо актуально, оскільки цього року в Україні асортимент новорічних товарів не дуже великий, а ціни, навіть на те що є, кусаються. Meest China допомагає з викупом товарів з китайських маркетплейсів в необхідній кількості і організовує доставку в Україну.

У вас буде особистий менеджер, який буде допомагати на кожному етапі від оформлення замовлення до отримання вантажу в Україні. Вам допоможуть з прорахунком тарифів на доставку, митним оформленням та все організують «під ключ». А також Meest China надає усі необхідні документи для перепродажу товарів в Україні.

Не важливо, яким способом ви плануєте скуплятися в Китаї, це все одно буде значно вигідніше, ніж переплачувати, купуючи в Україні. Тим паче, подивіться, який асортимент новорічних товарів вже є на китайських маркетплейсах! Тут і на подарунки, і для святкового декору, і для дому! Все чого душа забажає.

Спеціально для наших читачів разом з компанією Meest China ми підготували подарунок! Промокод TSN22, який дає 10% знижку на доставку посилки з Китаю компанією Meest China. Промокод діє до 31.12.2022 і активувати його можна в особистому кабінеті під час оформлення доставки посилки.

До Нового Року залишилось вже не так багато часу. Тож не зволікайте. Замовляйте подарунки та новорічний декор з Китаю та створюйте незабутню святкову атмосферу.