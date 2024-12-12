Новорічні ціни: які продукти можуть ще здорожчати напередодні свят

Попит на продукти до святкового столу починає зростати, що призведе до підвищення їх вартості.

Експерти розповіли виданню "РБК-Україна", які продукти можуть здорожчати до свят.

Які продукти можуть здорожчати найбільше

Керівниця відділу маркетингу оптового сільськогосподарського ринку "Шувар" Тетяна Попович зазначила, що кожного року спостерігається тенденції до підвищення цін перед святами на такі продукти, як м'ясо, яйця, овочі та фрукти.

"З огляду на поточні тенденції, очікується, що до новорічних свят ціни на овочі, фрукти, м’ясо та яйця зростатимуть через підвищений попит та сезонні фактори", – сказала вона.

За словами експертки, українці відчули підвищення споживчих цін ще до настання святкового періоду.

Так, в останні місяці вартість продуктів зростала через інфляцію, збільшення виробничих витрат через здорожчання палива та енергоресурсів, неврожайність сільськогосподарських культур через несприятливу погоду. Тому загалом цієї зими вартість продуктів є суттєво вищою ніж торік.

Що буде з цінами на яйця та м'ясо перед святами

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Максим Гопка зазначив, що за рік яловичина та свинина зросли в ціні, також здорожчало філе курятини, а от куряче стегно трохи здешевшало.

Він навів такі дані щодо зміни вартості м'ясних продуктів:

Ошийок свинина – подорожчав на 15% (від 242 грн/кг 2023 року до 280 грн/кг)

Яловичий гуляш – подорожчав на 19% (від 252 грн/кг до 301 грн/кг)

Куряче філе – подорожчало на 8% (від 160 грн/кг до 174 грн/кг)

Куряче стегно – ціна знизилася на 4% (від 116 грн/кг до 112 грн/кг)

Попович додала, що підвищений попит напередодні різдвяних та новорічних свят зумовлює зростання роздрібних цін на основні види м’яса в середньому до 3% у грудні порівняно з листопадом 2024 року. За прогнозом експертки, у січні 2025 року ціни залишаться на рівні грудня з незначними регіональними коливаннями.

"Щодо яєць, лише після свят можливе незначне зниження цін, однак сезонні фактори можуть впливати на їх вартість. Наразі курячі яйця в супермаркетах у середньому коштують 78,4 грн/десяток", – сказала вона.

Чи може зрости ціна на сир

Гопка пояснив, що купити сир до новорічного столу стане на 15-20% дорожче.

"Останні 5 місяців через нестачу пропозиції підвищувалась вартість молокосировини, що призвело до зростання цін на молочну продукцію, зокрема й сирів", – сказав він.

Якими будуть ціни на овочі та фрукти перед святами

Попович зауважила, що у зимовий період ціни на овочі та фрукти зазвичай підвищуються через сезонне зменшення пропозиції та збільшення витрат на зберігання.

"За прогнозами, до кінця першого півріччя 2025 року можливе щомісячне зростання цін на плодоовочеву продукцію на 5-7%, що залежатиме від погодних умов, обсягів постачання та логістики. Таким чином, сезонне подорожчання відносно грудня 2023 може сягнути 30-42%", – сказала вона.

Аналітик УКАБ Максим Бойко додав, що ціни на сезонні фрукти (цитрусові) ще не стабілізувалися, тому спостерігається велика розбіжність у вартості.

Пропозиція на найбільш популярні фрукти до святкового столу наразі в такому ціновому діапазоні:

мандарини: 80-140 грн/кг

апельсини: 90-100 грн/кг

хурма: 80-100 грн/кг

яблука: 30-40 грн/кг

Раніше повідомлялося, що у грудні 2024 року овочі можуть здорожчати до 15%, а фрукти – до 10%. Зокрема, ціна білокачанної капусти може зрости до 33 гривень, ріпчастої цибулі – до 20 гривень, а картоплі – до 37 гривень.

Ціни на мʼясо також традиційно перед Новим роком продовжать зростати. Перед святами можливе підвищення роздрібних цін на ці види м’яса до 9 %.

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