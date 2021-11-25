Новорічні подарунки зі знижкою до 90%. Готуйтесь до свят з Aliexpress та Чорною п’ятницею Новини компаній

Новорічні подарунки зі знижкою до 90%. Готуйтесь до свят з Aliexpress та Чорною п’ятницею Новини компаній

Давно мріяли про якісну Bluetooth-колонку, але постійно відкладали покупку через брак коштів? Попереду новорічні свята, але не знаєте, що подарувати своїм рідним: від батьків до племінників? Можливо, слід пошукати мультиварку, прикраси та іграшки? Цей тиждень створений для економного шопінгу. Адже на Aliexpress розпочинається Чорна п’ятниця!

Чому подарунки слід шукати на Aliexpress?

Маркетплейс Aliexpress пропонує широкий вибір товару, якісну продукцію, швидкий та ефективний шопінг з демократичними цінами.

Ба більше, Чорна п’ятниця – це про довгі очікування в чергах біля кас торговельного центру, боротьбу за обмежений товар, потрібний розмір одягу або улюблений колір гаджету. Якщо ви бажаєте уникнути шопінг-божевілля, заходьте на сайт Aliexpress і шукайте бажані товари онлайн зі знижкою до 90%!

Якщо низька ціна викликає у вас сумніви, щодо якості товару, то не хвилюйтесь. Така ціна – це не про якість, а про виробництво товару великими партіями в Китаї. Це вигідно як підприємцю, так і покупцю. Перший – ставить нижчу ціну та продає більше, а другий – купує потрібний продукт за низькою ціною.

Наприклад, ви вирішили придбати новорічні подарунки для своїх рідних та друзів. Не витрачайте час та переходьте на сайт Aliexpress, де знайдете все необхідне за приємною ціною.

Лише у Чорну п'ятницю мультифункціональна електрична духовка BioloMix на 7 л коштуватиме вам 2 267 грн. Це ідеальний подарунок для мами або сестри. За допомогою такої кухонної помічниці можна легко приготувати рибу, стейк, запечені овочі, смажені крильця або картоплю-фрі. Також є окремі режими для морепродуктів, тостів та сухофруктів. Тільки уявіть, без знижки такий девайс коштував би вам 5 399 грн!

Шукаєте корисний подарунок для малечі? Як щодо нічника з сенсорним екраном у вигляді кролика від MOONSHADOW? Новий друг допоможе дитині позбутися страху темряви. Адже у будь-який момент можна торкнутися кролика, і він увімкнеться. Ба більше, дитина сама може відрегулювати яскравість нічника. Зарядки вистачить на 8 годин найвищої яскравості та 200 годин – найнижчої. Без знижки ціна – 1 071 грн, але тільки у Чорну п’ятницю нічник вам обійдеться в 257 грн.

Також не забудьте подарунок для себе. Якщо давно відкладали купівлю вуличного динаміка, то настав час це зробити. Адже колонка Anker Soundcore Motion Boom з титановими драйверами та технологією BassUp у Чорну п’ятницю на Aliexpress коштуватиме вам лише 2 539 грн. Це водонепроникний девайс, який буде працювати без перерви до 24 годин. Що може бути краще?

До речі, вам не доведеться чекати подарунків три тижні. Адже Aliexpress гарантує доставку за 7-8 днів після замовлення.

Як економити більше на шопінгу?

Існують “золоті правила” шопінгу: перед початком марафону онлайн-покупок сядьте та запишіть усе, що вам потрібно придбати. Наприклад, складіть список рідних та близьких, яких хочете привітати на новорічні свята. Також можете вказати бажані подарунки.

Це допоможе не втратити весь вечір на гортання стрічки товарів. Ба більше, дозволить уникнути непотрібних покупок.

“Золоте правило” економії від Aliexpress – користуйтесь додатковими промокодами. Наприклад, лише для читачів ТСН.ua маркетплейс дарує промокодом TSNBF18. Так ви отримаєте знижку -18$ при купівлі товарів на загальну сумарну – 150$.

Купуєте більше – отримаєте більшу знижку. Купуючи товари на 250$, отримуєте -30$ економії. У передноворічний період це зробити не складно, адже список подарунків чекає на свою реалізацію.

Знижки діють у період 25-29 листопада 2021 року.

Також не забувайте, що у Чорну п’ятницю на Aliexpress на вас чекають знижки до 90%. Відкривайте сайт маркетплейсу та розпочинайте економний онлайн-шопінг. Порадуйте близьких подарунками, а себе – економією завдяки Aliexpress.