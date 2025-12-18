ТСН у соціальних мережах

Новорічні свята: як будуть працювати банки

Нацбанк визначив регламент роботи та банківської системи.

Банківська картка.

Банківська картка. / © Pexels

Під час зимових свят, зокрема на Різдво і Новий рік, для банківської системи України не запровадять вихідні дні. Оскільки на період воєнного стану скасовано святкові вихідні

Про це йдеться у постанові №146 Національного банку України.

Зазначається, населення зможе отримувати послуги у відділеннях банків, користуватися банкоматами, переказувати та отримувати гроші. Втім, система електронних платежів працюватиме з певними обмеженнями у Державній казначейській службі.

У середу, 31 грудня, банки займатимуться касовими операціями, банкомати мають працювати безперебійно з готівкою різних номіналів, щоб обслуговувати клієнтів.

Водночас 30 грудня банки, щоб забезпечити стабільну роботу банківської системи та своєчасну виплату зарплат, пенсій, соціальних доплат та інших грошових виплат, повинні:

  • отримати в НБУ та/або в уповноваженому банку готівку для підкріплення операційних кас;

  • здійснити розрахунки за готівку.

У перший день нового року, 1 січня, у Нацбанку, емісійно-касові операції в банківській системі відбуватимуться за звичайним графіком. Це ж стосується системи електронних платежів, то на новорічні свята СЕП працюватиме у цілодобовому режимі 24/7.

Але регулятор погодився обмежити роботу в СЕП для Державної казначейської служби України. Тому від 31 грудня 2025 року до 1 січня 2026 року платіжні та інформаційні повідомлення від та на адресу Держказначейства через СЕП будуть недоступні.

