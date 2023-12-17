Новорічний стіл здорожчав: у скільки стануть "Олів'є", "Шуба" та цитрусові

Традиційний новорічний стіл для сім'ї з чотирьох осіб коштуватиме 2 879,15 грн – на 8,4% дорожче, ніж минулого року.

Про це свідчать дані Національного наукового центру Інституту аграрної економіки.

Зокрема, салат "Олів'є" (3 кг продуктів традиційної рецептури) обійдеться у 285,46 грн. Найдорожче з інгредієнтів стане варена ковбаса – 127 грн за 0,5 кг (на 10% дорожче за попередній рік), солоні огірки – 38 грн за 200 г (+9,2%), 180 г майонезу – 22,90 грн (+6,9%). Картопля здорожчала на 75,9%, порівняно з 2022 роком.

Водночас зелений горошок залишився на рівні минулого року – 45 грн за 0,5 кг. На інші інгредієнти ціни знизилися: 6 штук яєць коштують 34,56 грн (-22,2%), дві морквини (380 г) – 3,33 грн (-55,3%), дві цибулини (230 г) – 2,99 грн (-54,4%).

За рахунок зменшення цін на цибулю, моркву і буряк (-4,8%) ще один популярний салат – "Оселедець під шубою" (1,5 кг продуктів) коштуватиме на 1,2% дешевше рівня минулого року – 133,08 грн.

Витрати на м’ясні продукти зросли на 7,4%. Усього вартість 2,5 кг м’яса на новорічному столі складе 936 грн. Овочева нарізка здорожчала на 29% - 328,99 грн. Алкоголь здорожчав на 27,9%.

Вартість овочів – огірки, помідори – зросла на 32,9% до 185,6 грн.

Ціна фруктів для новорічного столу – мандарини, банани – знизилася на 10,4%, до 111,84 грн.

Раніше повідомлялося, що у грудні зростання цін на продовольство не зупиниться – на цей період припадає традиційне здорожчання окремих продуктів під впливом сезонних факторів та святкового спалаху споживання. Яйця вже почали дорожчати. І це пов'язано з сезонним фактором – від вересня до грудня на ринку вже майже немає продукції господарств населення.

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