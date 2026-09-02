Нову монету до 30-річчя гривні ввели в обіг: який вигляд вона має (фото)

Срібна пам’ятна монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» / © НБУ

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Національний банк випустив нову пам’ятну монету до 30-річчя гривні. Її присвятили грошовій реформі 1996 року, яка ознаменувала введення в обіг національної валюти — гривні.

Про це повідомив Національний банк України.

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Нову пам’ятну монету «До 30-річчя грошової реформи в Україні» ввели в обіг 2 вересня. Саме цього дня 1996 року в країні розпочався перехід від купоно-карбованця до гривні.

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Обмін старих грошей на нові тривав два тижні — до 16 вересня. Він відбувався вільно та без обмежень, а вже наступного дня, 17 вересня, розраховуватися на території України можна було лише гривнею. Проведення реформи стало одним із важливих кроків до економічної незалежності держави.

«Наша нова пам’ятна монета присвячена не лише ювілею грошової реформи. Вона нагадує про шлях, який Україна і гривня пройшли разом за тридцять років. За цей час гривня стала символом стійкості держави, її поява назавжди закріпила право України самостійно визначати своє економічне майбутнє. Сьогодні наша відповідальність — берегти довіру до національної валюти і робити все, щоб гривня залишалася грошима сильної, вільної європейської держави», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Що відомо про нову монету

Пам’ятну гривню виготовили зі срібла 925 проби та доповнили локальною позолотою. Вага дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г, а номінал монети становить 1 гривню. НБУ планує викарбувати не більш як 5 тисяч екземплярів.

Для оформлення використали дизайн одногривневих монет двох поколінь. На аверсі розмістили зображення гривні сучасного зразка, запровадженого 2018 року. Тут можна побачити малий Державний Герб України, номінал, назву держави, логотип Банкнотно-монетного двору НБУ та рік карбування — 2026.

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Срібна пам’ятна монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» / © НБУ

Інший бік новинки виконали за зразком першої обігової монети номіналом 1 гривня, яку нині поступово вилучають з обігу. На реверсі також з’явилася дата «1996» на згадку про рік проведення грошової реформи.

Ідею монети та адаптацію її дизайну розробив Андрій Сагач. Автором оформлення аверсу є Володимир Дем’яненко, реверсу — Василь Лопата.

Срібна пам’ятна монета «До 30-річчя грошової реформи в Україні» / © НБУ

Як придбати пам’ятну гривню

Новинка з’явиться в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ та у банків-дистриб’юторів. Інформацію про початок продажу мають оприлюднити окремо на їхніх офіційних сайтах.

Нагадаємо, раніше НБУ показав нову срібну монету до Дня Незалежності України. На ній зобразили посічений щит і дитячий малюнок.

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