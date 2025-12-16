Новий податок в Україні: Гетманцев відреагував на заяву Мінрозвитку

Буде чи не буде податок на відновлення / © ТСН.ua

Ідею запровадження нового податку на відбудову в Україні, про яку говорили в Мінрозвитку, спростував очільник Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев.

Данило Гетманцев відреагував на слова заступниці міністра розвитку громад та територій Альони Шкрум в інтерв’ю українській редакції Forbes.

За словами Гетманцева, в Україні не планують запроваджувати окремий податок на відбудову країни після війни.

«Ні, в жодному разі ми не розглядаємо додаткові податки на відновлення», — наголосив він.

За словами Гетманцева, джерелами фінансування відбудови мають бути зовсім інші механізми.

«Джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені кошти партнерів, зовнішні й внутрішні інвестиції, а також репараційні гроші від РФ. Крапка», — написав Гетманцев.

Він підкреслив, що робить цю заяву як секретар Ради з відновлення, і закликав чітко донести цю позицію до Кабінету міністрів.

Зазначимо, що раніше заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум в інтерв’ю повідомила, що в уряді працюють над створенням окремого Фонду відбудови. За її словами, у перспективі одним із джерел наповнення такого фонду теоретично міг би стати спеціальний податок — за аналогією з досвідом Японії. Водночас вона наголошувала, що до завершення війни запровадження нового податку не розглядається.

Шкрум пояснювала необхідність створення фонду масштабами руйнувань і обмеженими можливостями міжнародних фінансових інституцій, адже більшість допомоги надходить у формі кредитів, які доведеться повертати.

Нагадаємо, за заявою президента Володимира Зеленського, Україна прагне отримати «репараційний кредит» від ЄС на основі заморожених російських активів для відбудови країни та забезпечення макрофінансової стабільності. Проте, якщо війна триватиме, ці кошти пішли б на оборону, забезпечення армії та зброю.