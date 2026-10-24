Новий стрибок цін на АЗС: скільки доведеться віддати за літр пального 24 жовтня

Ціни на пальне 24 жовтня / © Associated Press

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В Україні у суботу, 24 жовтня, на АЗС подорожчав автогаз. Водночас ціни на бензин і дизельне пальне у великих мережах залишилися без змін.

Про це повідомило видання «РБК-Україна».

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Найбільше автогаз подорожчав на заправках WOG — на 1,90 грн за літр, до 56,90 грн. У мережі OKKO його вартість підвищилася на 1,60 грн — до 56,50 грн/л.

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На АЗС UPG та «Укрнафта» газ додав у ціні по 1 грн за літр. Єдиною серед зазначених мереж, де вартість цього виду пального не змінилася, стала SOCAR.

Ціни на стандартний бензин А-95 коливаються від 88,90 до 94,90 грн за літр, а на дизельне пальне — від 101,90 до 106 грн. Водночас преміальні марки коштують дорожче.

Ціни на пальне 24 жовтня / © РБК-Україна

Ціни на пальне в Україні 24 жовтня 2026 року

OKKO:

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;

Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;

Бензин А-95 Євро — 92,90 грн/л;

Дизель Pulls — 108,90 грн/л;

Дизель Євро — 105,90 грн/л;

Автогаз — 56,50 грн/л (+1,60 грн).

WOG:

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Бензин 100 — 102,90 грн/л;

Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;

Бензин 95 Євро — 92,90 грн/л;

Дизель Mustang — 108,90 грн/л;

Дизель Євро-5 — 105,90 грн/л;

Автогаз — 56,90 грн/л (+1,90 грн).

SOCAR:

Бензин NANO 100 — 104,00 грн/л;

Бензин NANO 95 — 97,90 грн/л;

Бензин А-95 — 94,90 грн/л;

Дизель NANO Extro — 109,00 грн/л;

Дизель NANO — 106,00 грн/л;

Автогаз — 54,90 грн/л (без змін).

«Укрнафта»:

Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л;

Бензин А-95 — 88,90 грн/л;

Бензин А-92 — 86,90 грн/л;

Дизель Energy — 103,90 грн/л;

Дизель стандартний — 101,90 грн/л;

Автогаз — 51,90 грн/л (+1,00 грн).

UPG:

Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л;

Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л;

Бензин А-95 — 89,90 грн/л;

Дизель upgDIESEL — 104,90 грн/л;

Дизель EURO DIESEL — 102,90 грн/л;

Автогаз — 53,90 грн/л (+1,00 грн).

Пальне в Україні — прогнози експертів

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що взимку в Україні можуть суттєво зрости ціни на дизельне пальне. За прогнозом експерта Дмитра Льоушкіна, у лютому 2027 року літр дизелю може коштувати 115–120 грн за оптимістичного сценарію, а за несприятливих умов — до 145 грн. На ціни впливатимуть вартість нафти, податки та стабільність постачання.

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Водночас директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн попереджав про ризик тимчасових перебоїв із постачанням пального через російські атаки на інфраструктуру та логістику. Втім, підстав очікувати загального дефіциту він не бачить, але радить водіям і підприємствам за можливості мати невеликий запас пального.

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