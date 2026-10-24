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Новий стрибок цін на АЗС: скільки доведеться віддати за літр пального 24 жовтня
Українські водії зіткнулися з новим подорожчанням на АЗС. У суботу, 24 жовтня, ціни на автогаз помітно підскочили одразу в кількох великих мережах.
В Україні у суботу, 24 жовтня, на АЗС подорожчав автогаз. Водночас ціни на бензин і дизельне пальне у великих мережах залишилися без змін.
Про це повідомило видання «РБК-Україна».
Найбільше автогаз подорожчав на заправках WOG — на 1,90 грн за літр, до 56,90 грн. У мережі OKKO його вартість підвищилася на 1,60 грн — до 56,50 грн/л.
На АЗС UPG та «Укрнафта» газ додав у ціні по 1 грн за літр. Єдиною серед зазначених мереж, де вартість цього виду пального не змінилася, стала SOCAR.
Ціни на стандартний бензин А-95 коливаються від 88,90 до 94,90 грн за літр, а на дизельне пальне — від 101,90 до 106 грн. Водночас преміальні марки коштують дорожче.
Ціни на пальне в Україні 24 жовтня 2026 року
OKKO:
Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л;
Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л;
Бензин А-95 Євро — 92,90 грн/л;
Дизель Pulls — 108,90 грн/л;
Дизель Євро — 105,90 грн/л;
Автогаз — 56,50 грн/л (+1,60 грн).
WOG:
Бензин 100 — 102,90 грн/л;
Бензин 95 Mustang — 95,90 грн/л;
Бензин 95 Євро — 92,90 грн/л;
Дизель Mustang — 108,90 грн/л;
Дизель Євро-5 — 105,90 грн/л;
Автогаз — 56,90 грн/л (+1,90 грн).
SOCAR:
Бензин NANO 100 — 104,00 грн/л;
Бензин NANO 95 — 97,90 грн/л;
Бензин А-95 — 94,90 грн/л;
Дизель NANO Extro — 109,00 грн/л;
Дизель NANO — 106,00 грн/л;
Автогаз — 54,90 грн/л (без змін).
«Укрнафта»:
Бензин 95 Energy — 91,90 грн/л;
Бензин А-95 — 88,90 грн/л;
Бензин А-92 — 86,90 грн/л;
Дизель Energy — 103,90 грн/л;
Дизель стандартний — 101,90 грн/л;
Автогаз — 51,90 грн/л (+1,00 грн).
UPG:
Бензин UPG 100 — 100,90 грн/л;
Бензин UPG 95 — 92,90 грн/л;
Бензин А-95 — 89,90 грн/л;
Дизель upgDIESEL — 104,90 грн/л;
Дизель EURO DIESEL — 102,90 грн/л;
Автогаз — 53,90 грн/л (+1,00 грн).
Пальне в Україні — прогнози експертів
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що взимку в Україні можуть суттєво зрости ціни на дизельне пальне. За прогнозом експерта Дмитра Льоушкіна, у лютому 2027 року літр дизелю може коштувати 115–120 грн за оптимістичного сценарію, а за несприятливих умов — до 145 грн. На ціни впливатимуть вартість нафти, податки та стабільність постачання.
Водночас директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн попереджав про ризик тимчасових перебоїв із постачанням пального через російські атаки на інфраструктуру та логістику. Втім, підстав очікувати загального дефіциту він не бачить, але радить водіям і підприємствам за можливості мати невеликий запас пального.