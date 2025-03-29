Новий транш для України від МВФ: стало відомо, куди спрямують гроші

Україна найближчим часом отримає новий транш від МВФ / © Associated Press

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Рада Міжнародного валютного фонду (МВФ) схвалила сьомий перегляд поточної програми розширеного фінансування України та затвердила негайне виділення чергового траншу обсягом 0,4 млрд доларів.

Про це повідомили в НБУ.

«Успішне схвалення сьомого перегляду програми передбачає негайний доступ до фінансування обсягом 0,3 млрд СПЗ (близько 0,4 млрд доларів США). Після надходження траншу загальний обсяг отриманого за програмою фінансування сягне 10,1 млрд доларів США», — йдеться у повідомленні регулятора.

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Зазначається, що гроші будуть направлені на фінансування потреб держбюджету України.

В НБУ звернули увагу, що в релізі МВФ вказано, що показники виконання програми залишаються високими попри складні умови.

«Всі кількісні критерії ефективності станом на кінець грудня виконано, як і більшість структурних маяківв. Було встановлено нові структурні маяки, включно із заходами щодо поліпшення управління державними інвестиціями. Водночас часові рамки окремих структурних маяків були скориговані, враховуючи поточні обставини», — додали в НБУ.

Нагадаємо, Україна отримала 1,1 млрд доларів від МВФ. Це шостий транш за спільною програмою в межах Механізму розширеного фінансування EFF.