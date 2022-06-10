Нульове розмитнення авто можуть скасувати: профільний комітет ВР підтримав законопроєкт

В Україні від 1 липня можуть повернути всі мита та ПДВ на імпортні товари, зокрема – на автомобілі.

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 9 червня рекомендував парламенту ухвалити законопроєкт №7418.

Про це повідомив заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митої політики Ярослав Железняк.

"Щодо імпортних товарів (не авто) - повертається мито та ПДВ. Про що просив бізнес. До нього ж прив’язано скасування критичного імпорту", - зазначив нардеп.

Законопроєкт передбачає скасування для всіх авто (окрім тих, що йдуть на потреби ЗСУ) пільг ПДВ та мита вже від1 липня.

Паралельно Кабмін розробляє новий закон про спрощене розмитнення авто через "Дію".

Такод до документу додали норму про дозвіл уряду надавати дзеркальні пільги на мито на іноземні товари, де встановлено нульове мито на аналогічні українські позиції.

Раніше у Мінфіні пояснили, чому потрібно скасувати нульове розмитнення автомобілів.

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