Нью-Йорк виділить 2 мільйони доларів для біженців з України: деталі

Нью-Йорк є домівкою для найбільшої української громади Америки.
Нью-Йорк виділить 2 млн доларів з міського бюджету для надання допомоги громадянам України, котрі проживають у місті, в тому числі біженцям, які рятуються від російського вторгнення.
Про це заявив мер Ерік Адамс, - пише Укрінформ.
Ці кошти підуть на юридичну підтримку, послуги перекладу, розв'язання соціальних питань українців.
«Нью-Йорк є домівкою для найбільшої української громади Америки, і ми солідарні з усіма постраждалими як тут, так і за кордоном. Ми - місто іммігрантів і готові з розпростертими обіймами надати будь-яку необхідну підтримку новоприбулим», - сказав Адамс.
Цільове фінансування юридичних послуг, перекладу та витрат на переселення координуватиметься міськими агенціями та українськими громадськими організаціями, зазначила заступниця мера з питань охорони здоров’я та соціальних послуг Енн Вільямс-Ісом.
«Українська громада вже давно є яскравою частиною Нью-Йорка, і ми готові підтримати наших українських братів і сестер у цей скрутний час та будемо раді всім прибулим до Нью-Йорка», - додала вона.
«Цей захід важливий оперативністю, з якою команда мера Адамса зреагувала на вчорашнє повідомлення президента Джо Байдена щодо програми сприяння переміщеним особам з України у США, - сказав у коментарі Укрінформу генеральний консул України у Нью-Йорку Олексій Голубов. - Що переконливо свідчить про серйозну налаштованість міста дедалі активніше долучатися до підтримки українців як на Батьківщині, так і тут, у Сполучених Штатах».
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