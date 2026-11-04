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За словами Омельченка, українські ціни штучно обмежені, тоді як на ринках ЄС електроенергія може коштувати дорожче. За таких умов імпорт в Україну втрачає комерційний сенс.

«Крім того, у нас на сьогодні обмежений і імпорт електричної енергії, хоча, в принципі, чому обмежений, тому що треба піднімати прайс-кеп, я вже скільки про це говорю, ніхто не хоче чути», — зазначив Омельченко.

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Він наголосив, що проблема стане особливо гострою взимку, коли потреба в додатковій електроенергії може зрости.

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«В результаті комерційно невигідно імпортувати електричну енергію, а це означає, що може збільшитись дефіцит, особливо в зимовий період, якщо не збільшити рівень прайс-кепів», — заявив Омельченко.

Він додав, що зараз можливості імпорту додатково обмежує пошкодження мережевої інфраструктури: навіть за наявності електроенергії її не завжди можна передати у дефіцитні регіони через пошкоджені підстанції.

Нагадаємо, наразі в Україні максимальний прайс-кеп на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку становить 15 000 грн/МВт·год, а на балансуючому ринку — 17 000 грн/МВт·год.

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