Низькі прайс-кепи вже скоротили імпорт електроенергії з ЄС — Перша енергетична рада

Реклама

За його словами, ефект від зниження граничних цін проявився практично одразу після їх повернення на попередній рівень.

«1 квітня, через повернення до жорсткого обмеження цін на РДН України, обсяги імпорту знизились більше ніж удвічі від попередньої доби, що вперше за довгий час обумовило дефіцитність РДН протягом 6 ранкових годин», — зазначив він.

Рогозін підкреслив, що в окремі години ціни на українському ринку штучно опинилися нижчими за європейські, що автоматично зробило імпорт економічно невигідним.

Реклама

«Зниженню цін на електроенергію можна було б порадіти, проте обмеження цін, як будь-яке неринкове викривлення, має також негативні наслідки – спотворені стимули для чинних учасників ринку та потенційних інвесторів», — наголосив він.

За його словами, така політика не лише обмежує імпорт у дефіцитні години, а й знижує доходи генерації, що ускладнює підготовку до наступного опалювального сезону.

Рогозін також застеріг, що збереження жорстких прайс-кепів у літній період, коли попит зростатиме, може посилити дефіцит електроенергії та призвести до збільшення обмежень для споживачів.

Раніше бізнесмен, засновник енергетичного холдингу Ігор Тинний зазначив, що український енергетичний ринок втрачає інвестиції та можливості розвитку через жорстке державне регулювання цін, зокрема через прайс-кепи.