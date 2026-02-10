ТСН у соціальних мережах

Обмеження експорту брухту з України потрібно для забезпечення фронту усім необхідним – голова «Укрметалургпрому»

Запровадження тимчасового обмеження експорту брухту наприкінці 2025 року урядом України потрібно було для збереження працездатності гірничо-металургійного комплексу, як однієї з небагатьох галузей, яка продовжує приносити валютну виручку та податкові надходження, а також постачання спеціальних сталей для оборонної промисловості, сталевих конструкцій для фортифікацій і забезпечення фронту всім необхідним.

Про це в інтерв’ю аналітичному порталу GMK Center повідомив президент металургійної асоціації «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«Гірничо-металургійний комплекс є однією з небагатьох галузей, яка продовжує працювати, приносить валютну виручку та забезпечує податкові надходження. Важливо, щоб вона зберегла свою працездатність. Галузь є основним постачальником спеціальних сталей для оборонної промисловості та сталевих конструкцій для фортифікацій. Тут постає питання не тільки щодо економічної, а й фізичної безпеки країни, а також забезпечення фронту всім необхідним», - сказав він.

За його словами, експорт брухту з України зріс із 50 тис. т у 2022 році до 450 тис. т у 2025 році. «Заготівля металобрухту в країні зменшилася в кілька разів. Це призвело до виникнення дефіциту брухту в Україні, який ми оцінюємо орієнтовно у 200 тис. т у 2025 році. На українські підприємства було поставлено менше брухту, ніж потрібно. Це негативно вплинуло як на електрометалургійні підприємства, які використовують виключно металобрухт, так і на підприємства, що працюють на залізній руді. У всіх способах виробництва сталі (мартенівському, конвертерному й електродуговому) обов’язково застосовується брухт», - підкреслив Олександр Каленков.

Голова «Укрметалургпрому» також повідомив, що у 2025 році металургійні підприємства виробили сталі менше, ніж могли б. «Україна недоотримала орієнтовно $700 млн валютної виручки та мільярди гривень податкових надходжень. Збитки для держави від зростання експорту брухту очевидні», - повідомив він.

При цьому фахівець відмітив, що асоціація була здивована як самим фактом обурення польських металургів рішенню українського уряду, так і наведеними аргументами.

«Ринок брухту Польщі становить майже 7 млн т. У 2024 році з України до Польщі було поставлено 350 тис. т брухту – це менше ніж 5% польського ринку. У 2024 році з Польщі було експортовано приблизно 3 млн т металобрухту. Практично весь обсяг українського брухту транзитом проходив через Польщу, щоб не платити експортне мито в Україні, і в Польщі він не залишався. Це легко відстежити: частина брухту йде безпосередньо з України у порт Гданська, де «перетасовується». Українські заготівельники брухту створили в Польщі підприємства і просто реекспортують український брухт у треті країни, зокрема в Туреччину», - констатував Олександр Каленков.

Він також повідомив, що Україна проводила попередні консультації з Єврокомісією щодо тимчасового обмеження експорту металобрухту. «Консультації велися відкрито, всі були поінформовані, на рівні Брюсселя і Єврокомісії ми знаходили розуміння в цьому питанні», - сказав президент «Укрметалургпрому».

