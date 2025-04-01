Обмеження у 150 000 грн для переказів "із картки на картку": в НБУ зробили нову заяву

Перекази фізосіб з карти на карту / © pixabay.com

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Національний банк України ухвалив рішення не продовжувати регуляторне обмеження у розмірі 150 тис. грн на місяць для переказів фізичних осіб «із картки на картку».

Про це повідомили в НБУ.

Там зазначили, що 2024 року було зафіксовано аномальний сплеск обсягу переказів між рахунками фізосіб, який наразі знизився внаслідок запровадження регуляторних обмежень, комунікації НБУ, що звернула увагу ринку на проблему дропів, та впровадження Меморандуму.

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«Короткострокова тенденція до стрімкого зростання кількості відкритих платіжних карток, яка фіксувалася у вересні-жовтні минулого року, також припинилася», — йдеться у повідомленні.

Впродовж дії регуляторних обмежень ухвалено та запроваджено закон України №3994-IX щодо удосконалення функцій НБУ з регулювання фінансових ринків, який збільшує штрафи для порушників платіжного законодавства.

Було також розроблено і підписано Меморандум про прозорість функціонування ринку платіжних послуг, до якого приєдналася більшість банків, що обслуговують роздрібних клієнтів.

Ба більше, фінустанови вдосконалюють системи моніторингу платіжних операцій відповідно до вимог НБУ, а правоохоронні органи активно виявляють злочинні схеми — зокрема, Бюро економічної безпеки нещодавно викрило мережу з понад чотирьох тисяч осіб-дропів.

Нацбанк також напрацював концепцію реєстру осіб, які потребують посиленого контролю платіжних операцій, яку планує направити комітету Верховної Ради для розгляду в квітні.

В Національному банку додали, що і надалі моніторитимуть ситуацію та працюватимуть над іншими ініціативами, які посилять ефективність боротьби зі злочинними схемами за участю дропів, а також за потреби вживатиме додаткових заходів відповідно до свого регуляторного мандата.

Нагадаємо, ліміти на перекази почали діяти від 1 жовтня 2024 року. Водночас деякі банки залишають ліміт 50 тис. грн для фізосіб попри скасування обмежень НБУ.

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