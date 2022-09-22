Обмеження цін на нафту та заборона експорту технологій: Reuters дізнався про нові санкції ЄС проти РФ

Європейський союз готує нові санкції проти Росії через так звані "референдуми" в Україні.

Санкції стосуватимуться обмеження цін на нафту та жорсткіший контроль на експорт сучасних технологій.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела в Європейському союзі.

Міністри закордонних справ ЄС зібрались на спеціальну зустріч на полях переговорів ООН у Нью-Йорку. Вони домовилися підготувати нові санкції проти Росії, які складатимуться з економічних та індивідуальних заходів.

Урсула фон дер Ляєн заявила, що обмеження проти РФ включатимуть "додатковий експортний контроль цивільних технологій".

Троє дипломатів ЄС у Брюсселі заявили, що нові санкції будуть зосереджені на обмеженні цін на нафту, яке відповідатиме обмеженню, узгодженому з державами G7.

Обмеження цін на російську нафту повинно запрацювати від грудня разом із ембарго ЄС на російське вугілля, тоді як суворіші обмеження на експорт високотехнологічної продукції покликані обмежити військові можливості Росії.

Також розглядалися подальші обмеження експорту предметів розкоші з та до Росії. Польща та країни Балтії, прагнули заборонити імпорт російських алмазів і конфіскувати російські активи, заморожені в Європі.

ЄС планує зібратись 6-7 жовтня, щоб узгодити новий пакет санкцій проти РФ.

Нагадаємо, друг Путіна Орбан запропонував скасувати усі санкції проти Росії.

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