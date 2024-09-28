Обмеження карткових переказів в Україні від 1 жовтня: який тепер ліміт

Нацбанк затвердив обмеження на грошові перекази між картками фізосіб - p2p-платежі, проте є винятки.

Національний банк України встановлює ліміт на переказів фізичних осіб "з картки на картку" (також відомі як P2P, C2С).

У відомстві пояснили, що тепер зміниться для українців.

Від 1 жовтня 2024 року Національний банк України тимчасово на півроку встановлює ліміт у 150 тисяч грн на місяць для переказів фізичних осіб "з картки на картку".

Як пояснили у Нацбанку, обмеження стосуватиметься лише вихідних переказів на рахунки інших фізичних осіб, а також всіх рахунків клієнта в одному банку.

Водночас ліміт не застосовуватиметься:

до рахунків волонтерів, які відповідають критеріям, визначеним відповідною постановою

до осіб, щомісячні доходи яких з підтверджених джерел перевищують суму встановленого обмеження

у разі переказу коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку

до переказів юридичних осіб

операції за реквізитами IBAN

За даними НБУ, 98% банківських клієнтів здійснюють щомісяця перекази, які не перевищують вказану суму, отже, встановлені обмеження в жодному разі не вплинуть на їхню фінансову активність.

Крім того, для операції за реквізитами IBAN теж не встановлюватимуть якихось лімітів. У НБУ зазначають, що 98% українців навіть не відчують ніяких обмежень, тому що їхні перекази не перевищують 150 тисяч грн.

Нагадаємо, Національний банк України планує запровадити ліміт у 100 тис. грн на місяць для вихідних P2P-переказів (з картки на картку). Однак обмеження не стосуватиметься волонтерів, а також фізосіб, чиї офіційні доходи вищі за 100 тис. грн.

Що таке P2P-перекази

Перекази з картки на картку, або P2P-платежі (person-to-person) — це фінансові операції, за яких гроші переказуються з банківської картки однієї людини на картку іншої. Такі перекази зазвичай проводяться через мобільні застосунки банків або спеціалізовані сервіси, що дає змогу швидко надсилати та отримувати кошти.

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