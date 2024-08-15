Обмеження на переказ з картки на картку: чи завдасть НБУ удару по волонтерах

Банки не обмежуватимуть волонтерів лімітом 100 000 грн для вихідних платежів з картки на картку.

Національний банк України (НБУ) планує запровадити ліміт у 100 тис грн на місяць для вихідних p2p-переказів (з картки на картку). Однак обмеження не стосуватиметься волонтерів, а також фізосіб, чиї офіційні доходи вищі 100 тисяч грн.

Про це повідомляє Forbes з посиланням на заступника очільника НБУ Дмитра Олійника.

Згідно з проєктом постанови НБУ, банки зможуть робити виключення для волонтерів, якщо ті нададуть документи, що підтверджують їхню діяльність.

"Банки вже ведуть внутрішні списки волонтерів, платежі на їхню користь не будуть враховуватись у кількості вихідних переказів з однієї картки", - зазначив Олійник.

Для того, щоб волонтер не підпадав під загальне правило, йому потрібно відповідати хоча б двом з п'яти визначених критеріїв.

До критеріїв для волонтерів належать:

Реєстрація фізособи як волонтера

Здійснення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками

Має лист від державного органу, військової частини або благодійного фонду про співпрацю

Надано інформацію про суми, строки, мету збору та використання коштів

Підтверджено волонтерську діяльность через відкриті джерела (соціальні мережі, Інтернет)

Нагадаємо, Національний банк України планує до кінця тижня завершити розробку рішення щодо обмеження P2P-переказів для фізичних осіб, щоб боротися зі схемами "дропів". Проблема "дропів" несе ризик не тільки для державного бюджету, а й для самих громадян, які, передаючи свої дані та банківські рахунки третім особам, беруть на себе відповідальність за всі операції, що проводяться через ці рахунки.

Що таке P2P-перекази

Перекази з картки на картку, або P2P-платежі (person-to-person) — це фінансові операції, за яких гроші переказуються з банківської картки однієї людини на картку іншої. Такі перекази зазвичай проводяться через мобільні додатки банків або спеціалізовані сервіси, що дає змогу швидко надсилати та отримувати кошти.

Хто такі "дропи"

"Дропи" — це особи, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків. Ці платіжні засоби використовуються як транзитні для переказу грошових коштів між іншими рахунками, що допомагає злочинцям заплутати сліди та ускладнити роботу правоохоронних органів під час розслідування злочинів.

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