Обмеження на переказ з картки на картку: чи завдасть НБУ удару по волонтерах

Банки не обмежуватимуть волонтерів лімітом 100 000 грн для вихідних платежів з картки на картку.
Національний банк України (НБУ) планує запровадити ліміт у 100 тис грн на місяць для вихідних p2p-переказів (з картки на картку). Однак обмеження не стосуватиметься волонтерів, а також фізосіб, чиї офіційні доходи вищі 100 тисяч грн.
Про це повідомляє Forbes з посиланням на заступника очільника НБУ Дмитра Олійника.
Згідно з проєктом постанови НБУ, банки зможуть робити виключення для волонтерів, якщо ті нададуть документи, що підтверджують їхню діяльність.
"Банки вже ведуть внутрішні списки волонтерів, платежі на їхню користь не будуть враховуватись у кількості вихідних переказів з однієї картки", - зазначив Олійник.
Для того, щоб волонтер не підпадав під загальне правило, йому потрібно відповідати хоча б двом з п'яти визначених критеріїв.
До критеріїв для волонтерів належать:
- Реєстрація фізособи як волонтера
- Здійснення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками
- Має лист від державного органу, військової частини або благодійного фонду про співпрацю
- Надано інформацію про суми, строки, мету збору та використання коштів
- Підтверджено волонтерську діяльность через відкриті джерела (соціальні мережі, Інтернет)
Нагадаємо, Національний банк України планує до кінця тижня завершити розробку рішення щодо обмеження P2P-переказів для фізичних осіб, щоб боротися зі схемами "дропів". Проблема "дропів" несе ризик не тільки для державного бюджету, а й для самих громадян, які, передаючи свої дані та банківські рахунки третім особам, беруть на себе відповідальність за всі операції, що проводяться через ці рахунки.
Що таке P2P-перекази
Перекази з картки на картку, або P2P-платежі (person-to-person) — це фінансові операції, за яких гроші переказуються з банківської картки однієї людини на картку іншої. Такі перекази зазвичай проводяться через мобільні додатки банків або спеціалізовані сервіси, що дає змогу швидко надсилати та отримувати кошти.
Хто такі "дропи"
"Дропи" — це особи, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків. Ці платіжні засоби використовуються як транзитні для переказу грошових коштів між іншими рахунками, що допомагає злочинцям заплутати сліди та ускладнити роботу правоохоронних органів під час розслідування злочинів.
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