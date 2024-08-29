Обмеження переказів НБУ з картки на картку: як законно їх обійти

Нацбанк затвердив обмеження на грошові перекази між картками фізосіб - p2p-платежі, проте є винятки.
Нацбанк затвердив обмеження на грошові перекази між картками фізосіб - p2p-платежі, проте є винятки і законні способи обійти обмеження.
Про це пише видання "Мінфін".
Національний банк передбачив кілька важливих винятків, коли українець зможе робити перекази фізособам на суму понад 150 тисяч грн на місяць:
- Якщо перекази проходять за номерами рахунків — з IBAN однієї особи на IBAN іншої (коли не використовується 16-значний номер картки). Ліміту немає, можна сплачувати будь-яку суму. Але важливо пам'ятати різницю між номером рахунку (IBAN) та номером картки (16 цифр на пластику): якщо гроші ходитимуть між номером рахунку та номером картки (код операції A2C), то трансакції включатимуться до лімітованих 150 тисяч грн
- Коли людина перераховує гроші сама собі — здійснює перекидання між власними рахунками. Але це працює лише в рамках одного банку, коли банк бачить, на кого оформлено картку
- Коли власник рахунку офіційно зареєстрований як волонтер, він може проводити перерахування без обмежень. А що ще важливіше: якщо благодійник перераховуватиме донат на рахунок офіційно зареєстрованого волонтера, то подарована сума не враховуватиметься у заявлені 150 тисяч грн
- Якщо людина зможе офіційно підтвердити банку розмір місячного доходу вище 150 тисяч грн, то зможе проводити p2p-платежі вже не на 150 тисяч грн/місяць, а на суму цього доходу.
Як законно обходити p2p-обмеження
Людям, які часто і багато переказують кошти з карткових рахунків і не хочуть вираховувати суми, що відправляються, і відповідати на запитання банкірів, у контексті нововведення Нацбанку дають кілька ключових порад.
Перше — відкрити більше рахунків у різних банках. Саме в різних, оскільки всі платежі в одному банку будуть відстежуватись та підсумовуватись. В Україні на даний момент 62 банки, та чинним законодавством людині не заборонено відкрити рахунок у кожному з них. Зазвичай людям вдається обходитися 3−5 рахунками на різні потреби, максимум — 10-ю.
Здійснюючи фінмоніторинг у кожному банку під час підписання договору, можна пред'являти ту саму довідку про зарплату або податкову декларацію ФОПу, наприклад, на 200 тисяч грн, якщо людина заробляє і хоче робити багато переказів.
Друге — перейти на перерахування за номерами рахунків — за IBAN. Ці 29 букв/цифр вказані для кожного карткового рахунку, їх не складно знайти у стандартному мобільному застосунку. Наприклад, у "ПриватБанку" після завантаження "Приват-24" у смартфоні для цього достатньо трьох кліків.
Нагадаємо, Національний банк України планує запровадити ліміт у 100 тис. грн на місяць для вихідних P2P-переказів (з картки на картку). Однак обмеження не стосуватиметься волонтерів, а також фізосіб, чиї офіційні доходи вищі за 100 тис. грн.
Що таке P2P-перекази
Перекази з картки на картку, або P2P-платежі (person-to-person) — це фінансові операції, за яких гроші переказуються з банківської картки однієї людини на картку іншої. Такі перекази зазвичай проводяться через мобільні додатки банків або спеціалізовані сервіси, що дає змогу швидко надсилати та отримувати кошти.
Читайте також: