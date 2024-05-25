Обмеження переказів з картки на картку: голова Нацбанку пояснив, для чого це робиться

Запропоновані НБУ обмеження жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів, оскільки діятимуть лише на “вихідні” платежі.

Обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з картки на картку між фізичними особами потрібне для унеможливлення незаконних фінансових операцій – обслуговування наркоторгівлі, незаконного грального бізнесу тощо.

Таке пояснення зробив голова Нацбанку України Андрій Пишний в ефірі Radio NV.

За його словами, винесені на обговорення зміни першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для різних тіньових схем. Водночас, переконує очільник НБУ, обмеження жодним чином не вплинуть на діяльність волонтерів, оскільки діятимуть лише на “вихідні” платежі.

“Крім того, обмеження в 30 операцій на місяць не відчують 98,44% клієнтів банків, а за сумою в 100 тисяч гривень - 95% клієнтів”, - додав Андрій Пишний.

Також голова Нацбанку зазначив, що для операцій за реквізитами IBAN взагалі не перебачено жодних обмежень.

Нагадаємо, НБУ має намір встановити ліміти на переказ коштів – вихідні P2P-перекази до 100 тис грн та 30 операцій на місяць для одного рахунку.

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