Офіційний курс долара США на 19 січня встановлено на рівні 43,41 грн / © Associated Press

Реклама

У січні відбулася пришвидшена девальвація національної валюти, внаслідок чого офіційний курс гривні до долара неодноразово оновлював історичні максимуми.

Доктор економічних наук Олексій Плотніков розповів у коментарі редакції Новини.LIVE, що буде з курсом долара найближчим часом.

Мінімальний показник офіційного курсу гривні до долара у січні 2026 року перебував на рівні 42,17 грн/дол. (перші числа місяця), а вже на понеділок, 19 січня, Національний банку розрахував курс 43,41 грн/дол.

Реклама

За словами економіста, існує кілька причин, чому регулятор на початку року взявся стрімко піднімати показники. По-перше, цього вимагають від України міжнародні інституції. По-друге, на кінець 2026-го передбачили середньорічний курс 45,7 грн/дол, згідно з державним бюджетом.

За його даними, у період від 19 до 25 січня, офіційний курс гривні до долара триматиметься в діапазоні 43,10-43,50 грн/дол. Обмінники зустрічатимуть українців, які прийдуть купити чи продати американську валюту, готівковим курсом у межах 43,40-43,65 грн/дол, враховуючи традиційний спред.

Нагадаємо, у понеділок, 19 січня, офіційний курс євро до гривні не зазнав змін і становитиме 50,43 грн, Курс долара США знову зріс і досяг чергового історичного максимуму — 43,41 грн.

Як свідчать дані офіційного курсу НБУ, долар у січні восьмий раз поспіль оновлює рекордні показники вартості.